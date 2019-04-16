NTV

Game of Thrones'un en fazla konuşulduğu ülkeler

Game of Thrones’un 8. final sezonu izleyiciyle buluştu. Kitleleri ekran başına kilitleyen dizi, Twitter’da en çok konuşulanlar arasında yerini korurken bugüne dek hakkında 200 milyondan fazla paylaşım yapıldı. Dizinin en çok konuşulduğu ülkeler ise Amerika, Brezilya, İngiltere, İspanya ve Fransa olarak belirlendi.

  • 1

    DİZİNİN EN ÇOK KONUŞULDUĞU GÜNLER

    DİZİNİN EN ÇOK KONUŞULDUĞU GÜNLER
    7 Ağustos 2017 - The Dragon and The Wolf
    24 Nisan 2016 - The Red Woman

  • 2

    16 Temmuz 2017 - Dragonstone
    26 Haziran 2016 - The Winds of Winter

  • 3

    20 Ağustos 2017 - Beyond the Wall
    19 Haziran 2016 - Battle of the Bastards

  • 4

    5 Mart 2019 - Season 8 Trailer Launch
    7 Ağustos 2017 - The Spoils of War

  • 5

    14 Haziran 2015 - Mother’s Mercy
    12 Nisan 2015 - The Wars to Come
  • 6

    HAKKINDA EN FAZLA TWEET ATAN ÜLKELER

    HAKKINDA EN FAZLA TWEET ATAN ÜLKELER
    Amerika
    Brezilya
    İngiltere
    İspanya
    Fransa
  • 7

    EN FAZLA KONUŞULAN GAME OF THRONES KARAKTERLERİ

    EN FAZLA KONUŞULAN GAME OF THRONES KARAKTERLERİ
    Jon Snow
    Daenerys
    Arya Stark
    Tyrion Lannister
    Cersei Lannister
  • 8

  • 9

    HAKKINDA EN FAZLA TWEET ATILAN 5 BÖLÜM

    HAKKINDA EN FAZLA TWEET ATILAN 5 BÖLÜM
    The Dragon and the Wolf : 27 Ağustos 2017

  • 10

    Dragonstone, 16 Temmuz 2017



  • 11

    Beyond the Wall, 27 Ağustos 2017


  • 12

    The Winds of Winter, 26 Haziran 2016

  • 13

    The Spoils of War, 6 Ağustos 2017

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin