Game of Thrones'un en fazla konuşulduğu ülkeler

Game of Thrones’un 8. final sezonu izleyiciyle buluştu. Kitleleri ekran başına kilitleyen dizi, Twitter’da en çok konuşulanlar arasında yerini korurken bugüne dek hakkında 200 milyondan fazla paylaşım yapıldı. Dizinin en çok konuşulduğu ülkeler ise Amerika, Brezilya, İngiltere, İspanya ve Fransa olarak belirlendi.
1
DİZİNİN EN ÇOK KONUŞULDUĞU GÜNLER
7 Ağustos 2017 - The Dragon and The Wolf 24 Nisan 2016 - The Red Woman
2
16 Temmuz 2017 - Dragonstone 26 Haziran 2016 - The Winds of Winter
3
20 Ağustos 2017 - Beyond the Wall 19 Haziran 2016 - Battle of the Bastards
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5 Mart 2019 - Season 8 Trailer Launch 7 Ağustos 2017 - The Spoils of War
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14 Haziran 2015 - Mother’s Mercy 12 Nisan 2015 - The Wars to Come
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HAKKINDA EN FAZLA TWEET ATAN ÜLKELER
Amerika Brezilya İngiltere İspanya Fransa
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EN FAZLA KONUŞULAN GAME OF THRONES KARAKTERLERİ
Jon Snow Daenerys Arya Stark Tyrion Lannister Cersei Lannister