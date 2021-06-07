Game of Thrones'un Missandei'si Nathalie Emmanuel: Çıplaklık her proje için geçerli değil

Game of Thrones'ta Missandei'si karakteriyle yıldızı parlayan şu sıralar ise Hızlı ve Öfkeli 9'un heyecanını yaşayan oyuncu Nathalie Emmanuel, Game of Thrones'ta bazı çıplak sahneleri kabul ettiğim için algı her şeye açık olduğum yönündeydi. Ancak anlayamadıkları şey bu her proje için geçerli değil" ifadelerini kullandı.

07.06.2021 - 06:58

Game of Thrones'un Missandei'si Nathalie Emmanuel: Çıplaklık her proje için geçerli değil - 1
Nathalie Emmanuel, Game of Thrones'taki çıplak sahnelerin yeni projelerde kendisine dair yanlış algı yarattığını ifade etti.


Game of Thrones'un Missandei'si Nathalie Emmanuel: Çıplaklık her proje için geçerli değil - 2
Independent Türkçe'nin Screen Rant'ten aktardığına göre; Emmanuel, çıplak sahnelerin yapımcılara gerçekçi olmayan fikirler verdiğini, çıplak sahnelerde tamamen rahat olduğuna yönelik bir beklenti oluşturduğunu dile getirdi.


Game of Thrones'un Missandei'si Nathalie Emmanuel: Çıplaklık her proje için geçerli değil - 3
32 yaşındaki oyuncu Game of Thrones'da rahat hissetmesinin diğer projeler için doğrudan geçerli olmadığını belirtti.


Game of Thrones'un Missandei'si Nathalie Emmanuel: Çıplaklık her proje için geçerli değil - 4
Emmanuel şu ifadeleri kullandı: "Game of Thrones'u çekerken bazı çıplak sahneleri ya da çıplaklığı kabul etmiştim… Ve rol çıplaklık gerektirdiğinde diğer projelerin algısı Game of Thrones'da yaptığım için her şeye açık olduğum yönündeydi. Ancak anlayamadıkları şey belirli bir proje için şartları ve belirli şeyleri kabul etmemdi ve bu her proje için geçerli değil"


Game of Thrones'un Missandei'si Nathalie Emmanuel: Çıplaklık her proje için geçerli değil - 5
Öte yandan Emmanuel, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alex Lanipekun ile Londra sokaklarında yürüyüş yaparken objektiflere takılmış ve 29 Temmuz’da vizyona girecek Hızlı ve Öfkeli 9 filmi için heyecanlı olduğunu söylemişti.
Game of Thrones'un Missandei'si Nathalie Emmanuel: Çıplaklık her proje için geçerli değil - 6
İşte ünlü oyuncunun tüm dünyada rekorlar kıran Game of Thrones dizisinden bazı kareleri...
Game of Thrones'un Missandei'si Nathalie Emmanuel: Çıplaklık her proje için geçerli değil - 7
Game of Thrones'un Missandei'si Nathalie Emmanuel: Çıplaklık her proje için geçerli değil - 8
Game of Thrones'un Missandei'si Nathalie Emmanuel: Çıplaklık her proje için geçerli değil - 9
Game of Thrones'un Missandei'si Nathalie Emmanuel: Çıplaklık her proje için geçerli değil - 10
Game of Thrones'un Missandei'si Nathalie Emmanuel: Çıplaklık her proje için geçerli değil - 11

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