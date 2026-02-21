Game of Thrones'un Sansa'sıydı. Sophie Turner 30 yaşında

Turner, bu deneyimle ilgili "Senaryoyu ilk okuduğumda romantik sahneleri görünce şok oldum. Birden ‘Aman Tanrım, bu benim kardeşim’ dedim. Ama hikaye o kadar iyiydi ki bunu yapmak zorundaydık" dedi.

Filmdeki öpüşme sahnelerinde çok zorlandıklarını da söyleyen Turner, "İğrenç hissettirdi; kariyerimdeki en kötü anlardan biriydi ama çok güldük" ifadelerini kullandı.