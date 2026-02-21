Game of Thrones'un Sansa'sıydı. Sophie Turner 30 yaşında
21.02.2026 12:57
NTV - Haber Merkezi
"Game of Thrones" ile şöhreti yakalayan ve şimdilerde son dizisi "Steal" ile gündem olan Sophie Turner, 30'uncu yaşını kutluyor. İşte Turner'ın hikayesi...
"Game of Thrones"daki "Sansa Stark" rolüyle tanınan ve şimdilerde "Steal" adlı yeni dizisiyle adından söz ettiren Sophie Turner, bugün 30 yaşına bastı. Hem kariyer yolculuğu hem özel hayatıyla gündemden düşmeyen Turner, yıllar içinde Hollywood'un dikkat çeken isimleri arasına girdi.
ÇOÇCUK YAŞTA GELEN ŞÖHRET
21 Şubat 1996'da İngiltere'de dünyaya gelen Sophie Turner'ın hayatı, 14 yaşında “Game Of Thrones” dizisinin kadrosuna seçilmesiyle değişti.
Dizide 8 sezon boyunca “Sansa Stark” karakterine hayat veren ünlü oyuncu, ilk zamanlar şöhretle baş etmekte zorlandığını hatta terapi, ilaçlar ve ailesinin desteğiyle o günleri atlattığını itiraf etse de şimdilerde farklı projelerle izleyici karşısına çıkıyor.
YENİ LARA CROFT OLDU
Şimdilerde "Steal" (Soygun) adlı dizide "Zara" karakterini canlandıran Turner, performansıyla dikkat çekti.
Ayrıca “Tomb Raider” dizisinde de “Lara Croft” rolünü üstlenecek olan ünlü oyuncu, heyecanını "İkonik bir karakteri canlandırmak beni ölçüsüz derecede heyecanlandırıyor. Angelina Jolie ve Alicia Vikander gibi güçlü performansların ardından bu rolü üstlenmek büyük bir sorumluluk" sözleriyle paylaşmıştı.
SENELER SONRA İKİ SEVGİLİYİ OYNADILAR
Kariyeri boyunca, X-Men serisi başta olmak üzere "Another Me", "Trust" gibi birçok filmde de rol alan Turner, "The Dreadful"da da “Game Of Thrones”daki rol arkadaşı Kit Harington ile kamera karşısına geçti. “Game Of Thrones”da iki kardeşi oynayan ünlü isimler, son filmlerinde sevgili olarak rol aldı.
"KARİYERİMDEKİ EN KÖTÜ ANLARDAN BİRİYDİ"
Turner, bu deneyimle ilgili "Senaryoyu ilk okuduğumda romantik sahneleri görünce şok oldum. Birden ‘Aman Tanrım, bu benim kardeşim’ dedim. Ama hikaye o kadar iyiydi ki bunu yapmak zorundaydık" dedi.
Filmdeki öpüşme sahnelerinde çok zorlandıklarını da söyleyen Turner, "İğrenç hissettirdi; kariyerimdeki en kötü anlardan biriydi ama çok güldük" ifadelerini kullandı.
İKİ ÇOCUK ANNESİ
Özel hayatıyla da dikkat çeken Sophie Turner, 2019'da şarkıcı Joe Jones ile dünyaevine girmişti. Bu evlilikten Willa ve Delphine adında iki kızları bulunan ünlü çift, zorlu bir boşanma süreci sonrası uzlaşarak 2024'te resmi olarak boşandı.
Bu sürecin kendisini yıprattığını ve kötü anne damgasıyla hedef gösterildiği, Jones'ın ise ilgili baba olarak anıldığını vurgulayan ünlü isim, aylar önceki röportajında; o dönem bir dizi için İngiltere'de olduğunu ve çocuklarının Amerika'da kaldığını söylemişti.
"HAYATIMIN EN KÖTÜ GÜNLERİYDİ"
“Kızlarıma ulaşamıyordum. Üstüne bir de onlarca haber çıkmaya başladı” diyen ünlü isim, “Gerçekten çok canım yandı çünkü anne olarak attığım her adımı zaten sorguluyordum. Kendime sürekli ‘Bunların hiçbiri doğru değil. Sen iyi bir annesin’ demek zorunda kaldım. Hayatımın en kötü günleriydi” ifadelerini kullanmıştı.
Çocuk yaşta başlayan oyunculuk serüvenini sürdürmeye devam eden ve gözlerden uzak bir yaşam süren Sophie Turner, önümüzdeki senelerde de rol aldığı projelerle adından söz ettirmeye devam edecek.