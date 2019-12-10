Game Of Thrones'un yıldızı Jack Gleeson sevgilisiyle İstanbul'da

Canlandırdığı Joffrey karekteriyle birçok izleyicinin nefretini kazanan Jack Gleeson sevgilisiyle İstanbul'a gelerek soluğu Kadıköy'de aldı.
Ünlü yıldızın İstanbul'da olması sosyal medyanın gündemine oturarak çok konuşulanlar arasına girdi.
Twitter'da bir kullanıcının paylaştığı görüntülerde Jack Gleeson ile karşılaşması ile ilgili "Kadıköyde yürüyosun karşına joffrey çıkıyor daha saçma cok az şey gördüm" ifadelerini kullanırken bu görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Gleeson; Kadıköy, Üsküdar ve Eminönü gibi yerleri gezerek hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı.
27 yaşındaki oyuncunun çiğköfteci ve pilavcıya giderek ilk olarak bu lezzetleri tattığı bildirildi.