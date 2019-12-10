Game Of Thrones'un yıldızı Jack Gleeson sevgilisiyle İstanbul'da

Twitter'da bir kullanıcının paylaştığı görüntülerde Jack Gleeson ile karşılaşması ile ilgili "Kadıköyde yürüyosun karşına joffrey çıkıyor daha saçma cok az şey gördüm" ifadelerini kullanırken bu görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.





