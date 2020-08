Maisie Williams, önemli bir karakteri canlandırmanın ardından başka herhangi bir karakteri canlandıramayacağına dair duyduğu endişesini paylaştı. Game of Thrones’un yanı sıra 10’un üzerinde başka film ve dizi de de yer alan oyuncu verdiği yeni röportajda Arya karakterinin izleyicilerin onu nasıl gördüğünü büyük oranda etkileyebileceğinden endişe duyduğunu belirtti.

Game of Thrones setinde geçirdiği vakitlerde çok büyük keyif aldığını söyleyen Williams, son sezonunun da kendisini fazlasıyla memnun ettiğini belirtti.

Williams şu ifadeleri kullandı: "Final yılının her bir saniyesini en iyi şekilde değerlendirmeye gerçekten istekliydim, çünkü hiçbir şeyden pişmanlık duymak ya da hiçbir şeyi kaçırmışım gibi hissetmek istemiyordum. Bu yüzden bitirdiğimizde elveda demeye gerçekten hazırdım."

Williams ayrıca şu an içinde yer aldığı Two Weeks To Live gibi projelerde daha farklı bir izleyici kitlesiyle bir araya geldiğini düşündüğünü söyledi.