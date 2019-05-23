Game of Thrones'un yıldızından final eleştirilerine yanıt: Saygısızlık yapılıyor
Tüm dünyada ilgiyle izlenen Game of Thrones'un finaline yapılan eleştirilere dizinin Sansa'sı Sophie Turner yanıt verdi. Turner, "İzleyicilerin istediği gibi bitmedi diye saygısızlık yapılması çok yanlış" dedi.
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Game of Thrones'un finaline gelen tepkilerle ilgili Sansa rolünü canlandıran Sophie Turner'dan açıklama geldi. Tepkilere şaşırmadığını söyleyen Turner, "İzleyicilerin istediği gibi bitmedi diye saygısızlık yapılması çok yanlış" ifadelerini kullandı.
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Turner sözlerine şöyle devam etti: "Herkesin aklında kendi istediği bir final var ve işler kendi istedikleri yönde ilerlemeyince tepki göstermeye başlıyorlar. 'Game of Thrones'u güzel yapan hep şaşırtıcı şeyler yaşanmasıydı."
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"İmza kampanyaları ve eleştirilerin çok saygısızca olduğunu düşünüyorum. Bu dizide bir ekip, yazarlar ve filmciler emek veriyor."
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"10 sene boyunca yılda 11 ay çekim yaparak ortaya çıkartılıyor.Büyük emek verilen bir iş izleyicilerin istediği gibi bitmedi diye saygısızlık yapılması çok yanlış"
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Fenomen dizi Game of Thrones’un final sezonunda hayal kırıklığına uğrayan izleyiciler çareyi online imza kapmanyası başlatmakta bulmuştu. Final sezonunun baştan çekilmesi için internet üzerinden Change.org’da başlatılan kampanyada 1 milyon imzayı aşmıştı.