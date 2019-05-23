Game of Thrones'un yıldızından final eleştirilerine yanıt: Saygısızlık yapılıyor

1 Game of Thrones'un finaline gelen tepkilerle ilgili Sansa rolünü canlandıran Sophie Turner'dan açıklama geldi. Tepkilere şaşırmadığını söyleyen Turner, "İzleyicilerin istediği gibi bitmedi diye saygısızlık yapılması çok yanlış" ifadelerini kullandı.







2 Turner sözlerine şöyle devam etti: "Herkesin aklında kendi istediği bir final var ve işler kendi istedikleri yönde ilerlemeyince tepki göstermeye başlıyorlar. 'Game of Thrones'u güzel yapan hep şaşırtıcı şeyler yaşanmasıydı."







3 "İmza kampanyaları ve eleştirilerin çok saygısızca olduğunu düşünüyorum. Bu dizide bir ekip, yazarlar ve filmciler emek veriyor."





4 "10 sene boyunca yılda 11 ay çekim yaparak ortaya çıkartılıyor.Büyük emek verilen bir iş izleyicilerin istediği gibi bitmedi diye saygısızlık yapılması çok yanlış"