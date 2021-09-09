Game of Thrones’un Dağ’ı Hafthor Julius Björnsson 55 kilo verme sırrını açıkladı

"GÜNDE 2-3 KEZ ANTRENMAN YAPABİLİRİM"

“Vücudunuzu dinlemeniz gerekir, bu çok önemli” diyen Björnsson, “Ben günde iki, bazen üç kez antrenman yapabilirim çünkü profesyonel sporcuyum. Ama bazıları için günde 8-12 saat imkansız bir şey” dedi.

Björnsson, ortalama bedende kişilere günde 300 mekik hareketi önermediğini, haftada üç kez günde 50 mekikle antrenmana başlayabileceklerini ve daha sonra sayıyı artırabileceklerini söyledi.