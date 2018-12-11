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Gamze Erçel de modaya uydu (Ünlülerin Instagram'da lezzet paylaşımları)

Lüks eğlence merkezleri ve restoranlarda gördüğünüz ekran, sahne ve podyum yıldızları sevdikleri lezzetleri Instagram'dan paylaşmaktan geri durmuyorlar. Son olarak Gamze Erçel de modaya uydu. İşte ünlü isimlerin pizzadan hamburgere, patatesli yumurtadan balığa yemek paylaşımları...

  • 1

    Gamze Erçel
  • 2

    Can Yılmaz

    "Sabah kahvaltısı günün önemli öğünlerinden biri olmakla birlikte, aşırıya kaçmadan minik atıştımalıklarla güne başlamak mümkün, yaklaşık 2 kilo börek gün içinde ihtiyacınız olan vitamin, mineral ihtiyacınızı karşılarken, daha zinde daha aktif bir güne sizi hazırlar."

  • 3

    İşte Türkiye'de ünlü isimleri sosyal medyeda paylaştığı lezzetleri getirdi....
  • 4

    Eda Taşpınar: Avocado Toast- ilk göz ağrımız
  • 5

    Tuba Büyüküstün
  • 6

    Cem Yılmaz
  • 7

    Serenay Sarıkaya
  • 8

    Ozan Güven
  • 9

    Müjde Uzman
  • 10

    Şahan Gökbakar
  • 11

    Gizem Karaca
  • 12

    Şeyma Subaşı
  • 13

    Eliz Sakuçoğlu
  • 14

    Lidya Özdemiroğlu
  • 15

    Hande Soral
  • 16

    Ferzan Özpetek



  • 17

    Ebru Şallı
  • 18

    Yıldıray Şahinler
  • 19

    Ferzan Özpetek
  • 20

    Hayal Köseoğlu
  • 21

    Hande Erçel
  • 22

    Hande Doğandemir
  • 23

    Gökçe Bahadır
  • 24

    Can Yılmaz
  • 25

    Gamze Topuz
  • 26

    Hande Soral
  • 27

    Ebru Şallı
  • 28

    Yıldıray Şahinler
  • 29

    Cem Yılmaz
  • 30

    Lidya Özdemiroğlu
  • 31

    Amine Gülşe
  • 32

    Yasmin Erbil
  • 33

    Birce Akalay
  • 34

    Gupse Özay
  • 35

    Elvin Levinler
  • 36

    Eda Taşpınar
  • 37

    Elçin Sangu
  • 38

    Ezgi Mola
  • 39

    Ata Demirel
  • 40

    Aslıhan Gürbüz
  • 41

  • 42

    Şahan Gökbakar
  • 43

    Danla Bilci
  • 44

    Meryem Uzerli
  • 45

    Ceylan Çapa
  • 46

    Nurgül Yeşilçay
  • 47

    Serra Yılmaz
  • 48

    Demet Şener
  • 49

    Can Yılmaz

  • 50

    Bella Hadid

    Özel çekimler için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü model Bella Hadid ve Mert Alaş Kapadokya'da buluştu.

  • 51

    25 milyon takipçisi bulunan Hadid sosyal medyadan sık sık Kapadokya fotoğrafları yayınlamasının yanı sıra yiyecek tercihlerini de Instagram'a yükledi.
  • 52

    Geçtiğimiz günlerde Meghan Markle da makyaj sanatçısı arkadaşı Daniel Martin için Kensington Sarayı'nda Avokadolu tost hazırlamıştı. Markle’ın hazırladığı yemeği Instagram’ından paylaşan Martin, “Tig günlerine geri döndük… Bu hafta sonu çok yoğun olsan da muhteşem bir ev sahibi olduğun için ve bir avokado tost gurusu olduğun için teşekkürler Meghan!” diyerek arkadaşının elinin lezzetini hayranları ile paylaştı. 

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