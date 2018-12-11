Gamze Erçel de modaya uydu (Ünlülerin Instagram'da lezzet paylaşımları)
Lüks eğlence merkezleri ve restoranlarda gördüğünüz ekran, sahne ve podyum yıldızları sevdikleri lezzetleri Instagram'dan paylaşmaktan geri durmuyorlar. Son olarak Gamze Erçel de modaya uydu. İşte ünlü isimlerin pizzadan hamburgere, patatesli yumurtadan balığa yemek paylaşımları...
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1Gamze Erçel
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Can Yılmaz
"Sabah kahvaltısı günün önemli öğünlerinden biri olmakla birlikte, aşırıya kaçmadan minik atıştımalıklarla güne başlamak mümkün, yaklaşık 2 kilo börek gün içinde ihtiyacınız olan vitamin, mineral ihtiyacınızı karşılarken, daha zinde daha aktif bir güne sizi hazırlar."
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3İşte Türkiye'de ünlü isimleri sosyal medyeda paylaştığı lezzetleri getirdi....
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4Eda Taşpınar: Avocado Toast- ilk göz ağrımız
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5Tuba Büyüküstün
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6Cem Yılmaz
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7Serenay Sarıkaya
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8Ozan Güven
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9Müjde Uzman
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10Şahan Gökbakar
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11Gizem Karaca
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12Şeyma Subaşı
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13Eliz Sakuçoğlu
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14Lidya Özdemiroğlu
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15Hande Soral
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16Ferzan Özpetek
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17Ebru Şallı
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18Yıldıray Şahinler
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19Ferzan Özpetek
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20Hayal Köseoğlu
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21Hande Erçel
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22Hande Doğandemir
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23Gökçe Bahadır
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24Can Yılmaz
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25Gamze Topuz
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26Hande Soral
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27Ebru Şallı
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28Yıldıray Şahinler
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29Cem Yılmaz
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30Lidya Özdemiroğlu
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31Amine Gülşe
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32Yasmin Erbil
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33Birce Akalay
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34Gupse Özay
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35Elvin Levinler
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36Eda Taşpınar
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37Elçin Sangu
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38Ezgi Mola
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39Ata Demirel
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40Aslıhan Gürbüz
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42Şahan Gökbakar
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43Danla Bilci
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44Meryem Uzerli
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45Ceylan Çapa
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46Nurgül Yeşilçay
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47Serra Yılmaz
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48Demet Şener
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49Can Yılmaz
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Bella Hadid
Özel çekimler için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü model Bella Hadid ve Mert Alaş Kapadokya'da buluştu.
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5125 milyon takipçisi bulunan Hadid sosyal medyadan sık sık Kapadokya fotoğrafları yayınlamasının yanı sıra yiyecek tercihlerini de Instagram'a yükledi.
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Geçtiğimiz günlerde Meghan Markle da makyaj sanatçısı arkadaşı Daniel Martin için Kensington Sarayı'nda Avokadolu tost hazırlamıştı. Markle’ın hazırladığı yemeği Instagram’ından paylaşan Martin, “Tig günlerine geri döndük… Bu hafta sonu çok yoğun olsan da muhteşem bir ev sahibi olduğun için ve bir avokado tost gurusu olduğun için teşekkürler Meghan!” diyerek arkadaşının elinin lezzetini hayranları ile paylaştı.