Gamze Özçelik eşi Reshad Strik'in memleketi Avustralya'ya gitti
30.12.2025 16:05
NTV - Haber Merkezi
Eski oyuncu Gamze Özçelik, 2024 yılında evlendiği Reshad Strik'in doğduğu Avustralya'ya gitti. Bunun üzerine yabancılara gönül veren ünlü isimler merak edildi.
Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile 2024 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu birliktelikleri süren çift, birlikte Avustralya'ya gitti.
Eşinin memleketine giden Özçelik'in Avustralya'dan keyifli anlarını "Biraz da beyimin memleketini görelim" notuyla paylaşması akıllara aradıkları aşkı yabancılarda bulan ve mutlulukları süren Türk ünlüleri getirdi.
KARSU DÖNMEZ
Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, 2024 yılında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile hayatını birleştirdi. Ünlü çift, düğünden kısa bir süre sonra bebek müjdesi verdi. Bir oğlu olan ünlü şarkıcı, bebeğine "Blues" adını verdi.
EGE KÖKENLİ
"Aykut Enişte", "Güneşin Kızları", "Duy Beni" ve "Paranoya" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girdi. Zaman zaman mutluluk pozlarını paylaşan ünlü çift, evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
MURAT YILDIRIM
Şimdilerde “Güller ve Günahlar” adlı dizide başrol oynayan Murat Yıldırım da 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin kızları Miray da 2022'de dünyaya geldi.
TOLGAHAN SAYIŞMAN
"Lale Devri" dizisiyle şöhreti yakalayan Tolgahan Sayışman, 2008'de düzenlenen Miss Globe Kainat Güzeli yarışmasını kazanan Arnavut asıllı Almeda Abazi ile 2017'de evlendi. Mutlulukları süren ünlü çiftin Efehan ve Alina adında iki çocuğu bulunuyor.