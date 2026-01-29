Gamze Özçelik'in oğlu Murathan 16 yaşında. "Seni tarifsiz seviyorum"

Gamze Özçelik, oğlunun arkadan çekilen bir fotoğrafını Sezen Aksu'nun “Canımsın Sen” adlı şarkısı eşliğinde paylaştı ve şu notu düştü:

"Önce duam, sonra şükrüm. İyi ki doğdun… Allah sana bu dünyada da ahirette de güzellikler versin. Yarattıklarının şerrinden korusun. Bizlere seni her zaman göz aydınlığı kılsın. Seni tarifsiz seviyorum annen."