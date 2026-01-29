Gamze Özçelik'in oğlu Murathan 16 yaşında. "Seni tarifsiz seviyorum"
29.01.2026 13:24
NTV - Haber Merkezi
Eski oyuncu Gamze Özçelik'in oğlu Murathan 16 yaşına bastı. Ünlü isim, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun doğum gününü sosyal medyadan kutladı.
Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik'in Uğur Pektaş ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Murathan Pektaş, 16 yaşına bastı.
43 yaşındaki ünlü isim, gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Murathan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
"ÖNCE DUAM SONRA ŞÜKRÜM"
Gamze Özçelik, oğlunun arkadan çekilen bir fotoğrafını Sezen Aksu'nun “Canımsın Sen” adlı şarkısı eşliğinde paylaştı ve şu notu düştü:
"Önce duam, sonra şükrüm. İyi ki doğdun… Allah sana bu dünyada da ahirette de güzellikler versin. Yarattıklarının şerrinden korusun. Bizlere seni her zaman göz aydınlığı kılsın. Seni tarifsiz seviyorum annen."
Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğulları Murathan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.
“Arka Sokaklar” dizisinin setindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş, 2008 yılında dünyaevine girmişti. 2010'da oğulları Murathan'a kavuşan oyuncu çift, 2011 yılında yollarını ayırmıştı.
ARADIĞI MUTLULUĞU BULDU
Öte yandan oyunculuğu bıraktıktan sonra kurduğu dernekte çalışmalarına devam eden Gamze Özçelik, aradığı mutluluğu da buldu. Ünlü isim, 2024 yılında Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünyaevine girdi.
Mutlu birliktelikleri süren Gamze Özçelik ile Reshad Strik, zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle de paylaşıyor. Son olarak birlikte Avustralya'ya giden ünlü çiftten Özçelik, "Biraz da beyimin memleketini görelim" paylaşımıyla adından söz ettirmişti.