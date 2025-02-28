Gargara orucu bozar mı?Diyanet'e göre gargara orucu bozar mı?

SİRKE İLE GARGARA ORUCU BOZAR MI?

Sirke katılmış suyla gargara yapmak da orucu bozmaz, çünkü esas mesele, ağza alınan sıvının yutulmaması ve mideden içeri girmemesidir. Sirke, antibakteriyel özelliği nedeniyle zaman zaman gargara olarak kullanılabilir. Kişi oruçlu iken sirke karışımıyla ağzını çalkaladığında herhangi bir parçacığı yutmadığı sürece oruç geçersiz olmaz. Sirkenin tadı keskin olduğu için gargara bittikten sonra ağzı iyice çalkalayıp her şeyi dışarı tükürmek önemlidir. Bu işlem sırasında sıvının mideye kaçmaması için gerekli özen gösterildiğinde, sirkeyle yapılan gargara dini açıdan herhangi bir sakınca oluşturmaz.

İLAÇLI GARGARA ORUCU BOZAR MI?

ALKOL İÇEREN GARGARA ORUCU BOZAR MI?

ABDEST ALIRKEN GARGARA YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

İlaç içeren gargaralar da boğazdan aşağı gidilmediği müddetçe orucu bozmaz. Doktor tavsiyesiyle kullanılan antiseptik veya ağrı kesici içeren gargara solüsyonları bu kurala dahildir. Önemli olan, gargara sırasında mideden içeri hiçbir şeyin gitmemesidir. Diş veya boğaz rahatsızlığı yaşayanlar, orucu korumak istiyorsa yutma ihtimalini en aza indirecek şekilde gargara yapmalıdır. Diyanet’e göre, sağlık gerekçesiyle kullanılan bu tür ilaçlar yutulmadığı sürece oruç geçerli kabul edilir. Gargara işlemi tamamlandıktan sonra ağzın iyice çalkalanıp tüm sıvının tükürülmesine dikkat edilmelidir. Bu sayede oruç ibadeti herhangi bir şekilde ihlal edilmemiş olur.Alkol içeren antiseptik gargaralar da benzer şekilde, yutulmadığı müddetçe oruca zarar vermez. Temel ilke, mideye herhangi bir şey ulaşmamasıdır. Gargara sırasında yanlışlıkla yutma olursa oruç bozulur. Eğer bir zorunluluk yoksa alkolsüz çeşitler tercih edilebilir. Ancak mecburi bir tedavi söz konusuysa, Diyanet’e göre gargaranın alkol içeriyor olması orucu bozan bir sebep değildir. Yeter ki içilme veya boğaza kaçırma gibi bir durum yaşanmasın. İşlem tamamlanınca ağız iyice çalkalanıp tükürmek ve herhangi bir kalıntıyı yutmamak gerekir. Bu şekilde kullanıldığında alkollü gargaralar orucu geçersiz kılmaz.Abdest sırasında ağız çalkalamak, orucun kuralları açısından sakıncalı görülmez. Gargara yapmak da abdestte ağzı yıkamak gibi kabul edilir. Bu aşamada esas dikkat edilecek husus, ağza alınan suyun veya gargara solüsyonunun mideye kaçmamasıdır. Diyanet, oruçlu kişinin abdest alırken ağzını suyla çalkalamasını olağan bir işlem olarak değerlendirir. Bu sebeple abdest sırasında gargara yapmak da aynı hükme sahiptir. Dikkatsizlik sonucu su yutulması halinde oruç bozulacağı için özenli davranmak önemlidir. Ağız çalkalandıktan sonra bütün suyun tükürülmesine dikkat etmek, orucun geçerliliğini korumak açısından yeterli görülür.