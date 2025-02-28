Gargara orucu bozar mı?Diyanet'e göre gargara orucu bozar mı?
Gargara yapılırken sıvı yutulmadığı sürece oruç bozulmaz. Abdest alırken ağzı çalkalamak gibi düşünülür ve herhangi bir şey boğazdan aşağıya gitmediğinde orucun geçerliliği korunur.
GARGARA ORUCU BOZAR MI?Diyanet’in fetvalarında, gargara esnasında mideye bir şey ulaşmadığı takdirde orucun bozulmayacağı açık şekilde belirtilir. Bu yüzden diş, boğaz ya da ağız rahatsızlıklarında rahatlama sağlamak adına gargara kullanılabilir. Fakat suyun veya solüsyonun yanlışlıkla bile olsa yutulması orucun bozulmasına yol açar. Bu durumda o günün orucunu kaza etmek gerekir. Ancak kasten içme gibi bir durum söz konusu olmadığından kefaret orucu gündeme gelmez. Önemli olan, gargara sonrasında sıvının tamamen tükürülmesi ve mideye hiçbir şekilde ulaşmamasıdır.
ORUÇLUYKEN GARGARA YAPILIR MI?
Oruçlu birinin, ağız çalkalamaya ihtiyaç duyması halinde gargara yapması mümkündür. Diyanet İşleri Başkanlığının görüşüne göre, suyun mideye gitmediği durumlarda oruç bozulmuş sayılmaz. Özellikle ağız bakımı veya tıbbi bir durum varsa bu ihtiyaç ortaya çıkar. Abdest sırasında ağız çalkalamak nasıl sakıncalı görülmüyorsa, gargara için de aynı prensip geçerlidir. Yutma olmadığı sürece oruçlu için gargara serbesttir. Gereklilik halinde antiseptik veya tuzlu suyla da gargara yapılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ağza alınan sıvının kesinlikle yutulmaması ve tamamen tükürülmesidir. Bu koşullara uyulduğu sürece oruç geçerli kabul edilir.
ORUÇLUYKEN GARGARA YAPMAK CAİZ Mİ?
Dini açıdan gargara yapmanın sakıncalı olduğuna dair bir hüküm yoktur. Önemli olan, bu işlem sırasında hiçbir şeyin mideye ulaşmamasıdır. Diyanet tarafından yapılan açıklamalara göre oruçlu birinin ağız ve boğaz rahatsızlıkları için gargara kullanması caizdir. Bu, abdestte ağzı çalkalamakla benzer kabul edilir. Tıbbi gereklilik nedeniyle gargara yapmak zorunda kalanların da endişe etmesine gerek yoktur; çünkü boğaza kaçırma gibi bir durum olmadıkça oruç bozulmaz. Ancak suyun yanlışlıkla yutulması halinde o günün orucunu kazaya bırakmak gerekir. Kasten içilmeyen ama istemeden yutulan sıvı durumunda kefaret orucu söz konusu olmaz.
TUZLU SU İLE GARGARA ORUCU BOZAR MI?
Tuzlu su kullanarak gargara yapmak da orucu bozmaz, çünkü tuzlu su da normal suyla aynı hükme tabidir. Gargara amaçlı hazırlanan tuzlu su, antiseptik işlev görür ve boğaz rahatsızlıklarında veya diş eti sorunlarında sıkça önerilir. Burada temel kural yine yutmamaktır. Tuzlu su, sirke veya benzeri karışımların hepsi için geçerli olan nokta, sıvının mideye inmemesidir. Ağız içini temizleme işleminden sonra suyu tamamen tükürmek ve herhangi bir kalıntının boğazdan geçmesine engel olmak gerekir. Bu önleme dikkat edildiğinde, tuzlu suyla gargara yapmak orucu bozmadığı gibi ibadete de zarar vermez.