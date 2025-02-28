Gastriti olanlar oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre gastriti olanlar oruç tutabilir mi?

GASTRİTİ OLANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Hafif seviyede mide problemi yaşayanlar, uzun aralıklı beslenme düzenine dikkat ederek ve uygun ilaçlar alarak bu süreci rahat geçirebilir. Bazı uzmanlar, uzun süreli açlığın mideyi bir nebze dinlendirebileceğini söyler. Eğer gastrit yeni teşhis edildiyse veya çok şiddetli ağrılar varsa, oruç tutmak mideyi daha fazla tahriş edebilir. Sürekli ilaç kullanmak gerekiyorsa, gündüz saatlerinde ilaç alamamak durumu kötüleştirebilir. Bu nedenle gastritin seviyesi ve genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak hareket etmek gerekir. Doktora danışmadan karar vermek riskli olabilir.



GASTRİTİ OLANLAR ORUÇ TUTMALI MI?

GASTRİTİ OLANLAR ORUÇ TUTAMAZSA NE YAPMALI?

GASTRİTİ OLANLAR İÇİN ORUÇ TUTMANIN RİSKLERİ NELERDİR?

Gastriti olanların oruç tutup tutmama kararı tamamen mide sağlığının durumuna bağlıdır. Bazı kişilerde hafif gastrit bulunur ve uygun bir diyetle sorun yaşamadan oruç tutulabilir. Dengeli iftar ve sahur öğünleriyle midenin asit dengesini korumak mümkündür. Eğer hafif seviyedeki gastrit, doktor kontrolünde iyi yönetiliyorsa, orucun faydasını görenler de vardır. Mide uzun süre dinlenir ve besinle teması azaldığında rahatlama hissedilebilir. Fakat ağrılı, kanama riski olan veya ciddi mide iltihabı bulunanlar için oruç tutmak önerilmez. Uzmanlar, kronik veya ağır gastrit vakalarında önceliğin tedavi olduğunu belirtir. Herkesin bünyesi farklıdır, bu yüzden bir doktora görünmeden karar vermek doğru değildir.Gastriti olan bir kişi doktor tavsiyesiyle oruç tutamayacak durumda ise, dinen bazı kolaylıklar mevcuttur. Sağlık sorunu nedeniyle tutulamayan oruçlar daha sonra kaza edilebilir. Tedaviye başladıktan ve mide iyileştikten sonra, Ramazan haricinde bu oruçları telafi etmek mümkündür. Eğer gastrit sürekli bir engel oluşturuyorsa, yani ileride de uzun süreli açlık riskli görülüyorsa, dinen fidye verme seçeneği devreye girebilir. Bu durumda her gün için belli bir bedel veya bir yoksulu doyuracak miktarda yardımda bulunmak gerekir. Gastriti olanın önceliği mutlaka sağlığını korumak olmalıdır. Ağrı, kanama veya başka sorunlar yaşanıyorsa, tıbben zararlı kabul edildiği için oruç ertelenebilir.Uzun süreli açlık, gastriti olan midede asit üretiminin sürmesine yol açabilir. Saatlerce gıda almayan kişi midesinde artan asit yüzünden yanma ve ağrı hissedebilir. Açlık süresi uzadıkça, var olan gastrit ilerleyip ülser benzeri sorunlara neden olabilir. Aktif bir ülser varsa kanama veya delinme gibi ciddi tehlikeler ortaya çıkabilir. Ayrıca iftarda birden çok ve hızlı yemek yemek mideye ekstra yük bindirir ve reflüyü tetikleyebilir. Aşırı baharatlı, yağlı ve asitli besinler durumu daha da kötüleştirebilir. Susuzluk da riskler arasındadır. Yeterince sıvı alınmazsa mide astarı kuru kalır ve asit tahrişi artar. Bu nedenle gastriti olanlar dikkatli olmalıdır.