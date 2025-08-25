Gastroenterolog açıkladı: Kabızlığı doğal yoldan önleyen meyve

Kivi özellikle kış mevsiminde sıklıkla tüketilen meyvelerden biri. Lif açısından zengin olan bu vitamin deposu meyve, bağırsak sağlığı için de çok faydalı.

Harvard ve Stanford’da eğitim almış gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, bağırsak sağlığını desteklemek için kivinin günlük beslenmede yer alması gerektiğini söyledi. Kivinin lif açısından zengin yapısı sayesinde kabızlığı doğal olarak giderdiğini belirten Sethi, meyvenin aynı zamanda irritabl bağırsak sendromu (IBS) hastaları için de uygun olduğunu vurguladı.

Dr. Sethi, kivide bulunan özel lif türünün dışkıya su çekerek bağırsak hareketlerini kolaylaştırdığını ve düzenli hale getirdiğini açıkladı. Bu sayede kabızlık şikâyetlerinin doğal yollarla hafifleyebileceğini ifade etti.

Çoğu meyvenin yüksek FODMAP şekerleri nedeniyle IBS hastalarında şişkinlik ve rahatsızlığa yol açtığını hatırlatan Sethi, kivinin düşük FODMAP özelliği sayesinde bu riskin daha az olduğunu belirtti.

LİF VE SİNDİRİM ENZİMLERİ

Bir kivide ortalama 2-3 gram lif bulunduğunu kaydeden uzman, bu miktarın bağırsak hareketliliği ve dışkı kıvamı üzerinde olumlu etki yarattığını söyledi. Ayrıca kivinin, proteinin parçalanmasına yardımcı olan “aktinidin” adlı doğal bir enzim içerdiğini ve özellikle et veya süt ürünleri ağırlıklı öğünlerden sonra sindirimi kolaylaştırdığını ifade etti.

Dr. Sethi, yapılan araştırmalarda günde iki kivi tüketiminin birkaç hafta içinde kabızlık belirtilerini önemli ölçüde azalttığının görüldüğünü paylaştı. Çalışmalar, kivinin bağırsak sağlığını iyileştirmede lif takviyelerinden daha etkili olabileceğini de ortaya koyuyor.

Sindirim sorunlarında çoğu kişinin lif tozlarına veya haplarına yöneldiğini hatırlatan Sethi, “Kivi, katkı maddesi içermeden bu takviyeler kadar, hatta bazı durumlarda daha etkili sonuç verebilir” dedi.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

