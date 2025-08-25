Gastroenterolog açıkladı: Kabızlığı doğal yoldan önleyen meyve
Kivi özellikle kış mevsiminde sıklıkla tüketilen meyvelerden biri. Lif açısından zengin olan bu vitamin deposu meyve, bağırsak sağlığı için de çok faydalı.
Harvard ve Stanford’da eğitim almış gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, bağırsak sağlığını desteklemek için kivinin günlük beslenmede yer alması gerektiğini söyledi. Kivinin lif açısından zengin yapısı sayesinde kabızlığı doğal olarak giderdiğini belirten Sethi, meyvenin aynı zamanda irritabl bağırsak sendromu (IBS) hastaları için de uygun olduğunu vurguladı.