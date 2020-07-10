Gastronomi Evi’nden iki yeni lezzet: Zeytinyağlı keşkek ve etli enginar

“Biz burada geleneksel yemeklerin yanında füzyon mutfak da yapıyoruz. Yani gelenek ile geleceğin kombinasyonunu sağlıyoruz. Enginar Hatay için çok önemli bir sebze. Atatürk zamanında ölüm döşeğinde iken enginar istemiş ve bu da Hatay’dan temin edilmiş ancak yemesi kısmet olmadan vefat etmiş. Biz de burada gün yüzüne çıkarmaya çalıştık ve yöresel enginarı bize uygun şekilde spesiyal hale getirdik" diye konuştu.