Gazanfer Özcan'sız 17 yıl. Torunu Tarık Ündüz'den duygulandıran paylaşım
17.02.2026 11:32
NTV - Haber Merkezi
Usta oyuncu Gazanfer Özcan vefatının üzerinden 17 yıl geçti. Özcan'ın kendisi gibi oyuncu torunu Tarık Ündüz de dedesine özlemini sosyal medyadan dile getirdi.
Çok sayıda tiyatro oyununun yanı sıra “Kuruntu Ailesi” ve “Avrupa Yakası” gibi dizilerde de rol alan Gazanfer Özcan, 17 yıl önce bugün hayatını kaybetti. Usta isim bugün ailesi ve sevenleri tarafından anılıyor.
Gazanfer Özcan'ın kendisi gibi oyuncu torunu Tarık Ündüz, seneler önce kaybettiği dedesini nostaljik bir paylaşımla andı.
"KİMSE UNUTMADI"
Tarık Ündüz, seneler önce dedesiyle çekilen fotoğrafına "Canım dedem, sensiz 17 yıl... Ancak hâlâ senin torunun olmanın verdiği gururu yaşıyorum" notunu düştü.
"Eksikliğin çok hissediliyor" düyan Ündüz, "Hatırlanmak değil unutulmamak istiyorum demiştin kimse unutmadı. Nurlar içinde uyu, dedem... Çok özledim" ifadelerini kullandı.
Gazanfer Özcan'ın gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu kızı Fulya Özcan da babasını "17 Şubat... Babam" diyerek andı.
GAZANFER ÖZCAN KİMDİR?
27 Ocak 1931'de İstanbul Cihangir'de dünyaya gelen Gazanfer Özcan, Vefa Lisesi'nde okurken "Hisse-i Şayia" adlı oyunda "Bican Efendi" rolüyle ilk kez sahneye çıktı.
Ardından Şehir Tiyatroları'nın çocuk bölümüne giren Özcan, oyunculuk serüvenini katıldığı bir programda şu sözlerle anlatmıştı:
“Birçok sanatçı arkadaşımda olduğu gibi, 4-5 yaşındayken mahallelinin, eşin, dostun taklidini yaparak başladım bu işe. Bir komşumuz ileride 'İnşallah benim talebem olursun.' dedi. Allah da onun duasını kabul etti. Lisede o hanım benim İngilizce hocam oldu. O hocamın tiyatroya atılmamda çok büyük rolü oldu.”
Başka bir röportajında da tiyatro oyuncusu olarak ilk kez 1947'de Taksim Erkek Lisesi'nde yıl sonu müsameresine çıktığını belirten ünlü isim, "İlk virüsü böylece almış oldum. İlk defa sahneye çıktığımda başarılı olduğumu söylediler. Çok kısa bir süre sonrada İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdim" demişti.
"Allah da bana çok yardım etti. Büyük tiyatrolarda küçük rollerde oynamaya başladım" diyen Özcan, "Sonra bir gün rahmetli Reşit Gürzap'ın 'Mahallenin Romanı'ndaki rolünü bana uygun gördüler. Çok ani oldu ve ben bir saat içinde hazırlanıp sahneye çıktım. Yine Allah'ın yardımı ile çok başarılı bir performans sergiledim" şeklinde konuşmuştu.
Çok sayıda tiyatro oyununda seyirciyle buluşan ve çok sayıda sinema filminde oynayan Gazanfer Özcan, 1962'de Gönül Ülkü Özcan ile evlendi.
Eşiyle Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nu kuran usta isim,"Kuruntu Ailesi"nde Hüsnü Kuruntu" karakterini canlandırdı.
Televizyon ve sinemayı pek sevmediğini belirten Özcan, "Benim değer verdiğim kuralları orada bulamadım. Zaman mefhumu yok, çalışma sistemi gevşek. Biz uzun yıllar tiyatroda aldığımız, gördüğümüz şeyleri orada bulamayınca çok hafif geldi bana" demişti.
"ROL YAPMIYORUM, KENDİMİ OYNUYORUM" DEMİŞTİ
Gazanfer Özcan'a 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanı verildi. Uzun süre ara verdiği sinemaya 2000'de "Komser Şekspir" filmiyle dönen usta oyuncu, 2004'te başlayan "Avrupa Yakası" dizisinde "Tahsin Sütçüoğlu" karakterini oynadı.
"Avrupa Yakası"ndaki tutucu aile reisi karakteri ile beğeni kazanan Özcan, rolüyle alakalı "Aslında bu seyrettiğiniz benim hayatım, rol yapmıyor, kendimi oynuyorum" demişti.
SON OLARAK BEYAZ MELEK'TE ROL ALDI
Gazanfer Özcan, son olarak 2007'de vizyona giren "Beyaz Melek" filminin oyuncuları arasında yer aldı.
Usta oyuncu, kronik akciğer rahatsızlığı ve damar tıkanıklığı nedeniyle 1 buçuk ay tedavi gördüğü hastanede 17 Şubat 2009'da vefat etti. Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından, Özcan'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.