Gazanfer Özcan'sız 17 yıl. Torunu Tarık Ündüz'den duygulandıran paylaşım

Başka bir röportajında da tiyatro oyuncusu olarak ilk kez 1947'de Taksim Erkek Lisesi'nde yıl sonu müsameresine çıktığını belirten ünlü isim, "İlk virüsü böylece almış oldum. İlk defa sahneye çıktığımda başarılı olduğumu söylediler. Çok kısa bir süre sonrada İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdim" demişti.

"Allah da bana çok yardım etti. Büyük tiyatrolarda küçük rollerde oynamaya başladım" diyen Özcan, "Sonra bir gün rahmetli Reşit Gürzap'ın 'Mahallenin Romanı'ndaki rolünü bana uygun gördüler. Çok ani oldu ve ben bir saat içinde hazırlanıp sahneye çıktım. Yine Allah'ın yardımı ile çok başarılı bir performans sergiledim" şeklinde konuşmuştu.