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Gaziantep bayram namazı saat kaçta? 2025 Gaziantep bayram namazı vakti (Diyanet ilçe bayram namazı saatleri)

Bayram namazı vakitleri, Diyanet tarafından il il ve ilçe ilçe yayımlandı. Ramazan ayının son bulması ile Müslümanlar Ramazan Bayramı'na erişiyor. Bayramın ilk günü sabah saatlerinde cemaat bayram namazı için camilerde saf tutacak. İl ve ilçe bayram namazı vakitleri, İslam aleminin gündeminde. Gaziantep'te yaşayan şehir sakinleri ''Gaziantep'te bayram namazı saat kaçta kılınacak?''sorusuna yanıt arıyor.

Gaziantep bayram namazı saat kaçta? 2025 Gaziantep bayram namazı vakti (Diyanet ilçe bayram namazı saatleri) - 1

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın ilk günleri idrak edilen bayram namazı, Hanefilere göre vacip, Şafiilere göre ise sünnettir. Camilerde cemaatle iki rekat kılınır. 2025 Ramazan Bayramı öncesinde de bayram namazı vakitleri merakla araştırılıyor. Bayram namazı, sabah namazının hemen ardından güneş doğduktan sonra idrak edilir. İşte, Gaziantep bayram namazı saati...

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Gaziantep bayram namazı saat kaçta? 2025 Gaziantep bayram namazı vakti (Diyanet ilçe bayram namazı saatleri) - 2

GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAATİ

Ramazan Bayramı'nın bayram namazı, 30 Mart günü saat 06.49'da camilerde cemaat ile kılınacak. Bayram namazı sabah ezanı sonrasında eda edilir.

Gaziantep bayram namazı saat kaçta? 2025 Gaziantep bayram namazı vakti (Diyanet ilçe bayram namazı saatleri) - 3

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Cuma namazı farz olan Müslümanlara bayram namazı kılmak Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler’e göre sünnettir.

Hanefî mezhebine göre bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayanların bunu kaza etmesi gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları önerilir.

Şafiî mezhebine göre ise bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması gerekir. Çeşitli sebeplerle cemaatle kılamayanlar tek başına da kılabilir. Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.

Gaziantep bayram namazı saat kaçta? 2025 Gaziantep bayram namazı vakti (Diyanet ilçe bayram namazı saatleri) - 4

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATİ

Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."

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