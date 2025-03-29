Gaziantep bayram namazı saat kaçta? 2025 Gaziantep bayram namazı vakti (Diyanet ilçe bayram namazı saatleri)

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Cuma namazı farz olan Müslümanlara bayram namazı kılmak Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler’e göre sünnettir.



Hanefî mezhebine göre bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayanların bunu kaza etmesi gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları önerilir.



Şafiî mezhebine göre ise bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması gerekir. Çeşitli sebeplerle cemaatle kılamayanlar tek başına da kılabilir. Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.