Gaziantep'in özel lezzeti: Küşleme kebap

Halil Kör'ün oğlu İbrahim Kör ise küşleme kebabının coğrafi işaret tescili almasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Küşleme kebabının sadece Gaziantep'te değil yurt içi ve dışında da rağbet gördüğünü aktaran Kör, "İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere işletmemize gelen ziyaretçilerimiz vardı fakat salgından dolayı sadece paket servimiz var. Şu an Gaziantep içerisindeki müşterilerimize hizmet veriyoruz." diye konuştu.