Gaziantep'te bu işi yapan 3 kişi kaldı. Ata yadigarı meslek yok oluyor

Mesleği öğretecek eleman bulamadıklarını belirten Danaoğlu, "Kimse artık çocuğunu çırak olarak bu tür mesleklere yönlendirmiyor. Nedeni ise hayvancılığın bitmesi. Bu mesleği ben, kardeşim ve oğlum sürdürüyoruz. Ben de gittikten sonra bir oğlum kalıyor. Yine de şükür ediyoruz. İyi ki bu mesleğe alışmışız. 55 yıldan beri başka bir iş yaptığımız yok. Sadece bu işten ekmek yiyoruz" şeklinde konuştu.

Tarımda traktör ve modern araçların yaygınlaşmasıyla semerciliğin giderek unutulduğunu dile getiren Danaoğlu, "Eskiden eşek, at çoktu. Aldığımız siparişleri yetiştiremezdik. Şu anda pek az sipariş alıyoruz. Zaten artık ben de eskisi gibi çalışamıyorum. Yaşımız 60 oldu. Bir haftaya, 10 güne kadar ancak yapıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Sadece traktör, kamyonet ve benzeri araçları kullanamayan vatandaşların semer talep ettiğini ifade eden Danaoğlu, "Bir hamutun yapımı bir gün sürer. Kürtünü de ancak iki günde yapıyoruz. Eskiden bir günde yapıyorduk. Yaş geçtiği için şimdi iki gün sürüyor. Gaziantep’te bu mesleği yapan 3 kişi kaldık. Kimse mesleğe rağbet etmiyor" dedi.