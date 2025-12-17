Gaziantep'te bu işi yapan 3 kişi kaldı. Ata yadigarı meslek yok oluyor
17.12.2025 12:57
İHA
Gaziantep’te 55 yıldır semercilik yapan Ali Danaoğlu, zamana yenik düşen baba mesleğini yaşatabilmek için mücadele ediyor.
Şahinbey ilçesindeki dükkanında babasından öğrendiği mesleğini yarım asrı aşkın süredir sürdüren 60 yaşındaki Ali Danaoğlu, kentin sayılı semer ustaları arasında yer alıyor. Danaoğlu, semer yapımının yanı sıra eyer, hamut, koşum takımı ve at süslemesi de yapıyor.
55 yıldır geçimini semercilikle sağlayan Danaoğlu, her gün açtığı dükkanında teknolojiye yenik düşmemek için mücadele ediyor. At ve eşeklerin artık taşımacılıkta kullanılmaması sebebiyle işlerinin azaldığını söyleyen Danaoğlu, köylerde yaşayan kısıtlı müşterilerine hizmet veriyor.
Danaoğlu, yetiştirecek çırak bulamadığı için ata yadigarı mesleğinin kendisinden sonra yok olmasının endişesini taşıyor.
Bir zamanlar büyük ilgi gören mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğuna dikkat çeken Danaoğlu, "At semeri, eşek semeri, kedene, hamut ve yural çeşitleri yapıyoruz. Bu ürünleri Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyoruz" dedi.
Mesleği öğretecek eleman bulamadıklarını belirten Danaoğlu, "Kimse artık çocuğunu çırak olarak bu tür mesleklere yönlendirmiyor. Nedeni ise hayvancılığın bitmesi. Bu mesleği ben, kardeşim ve oğlum sürdürüyoruz. Ben de gittikten sonra bir oğlum kalıyor. Yine de şükür ediyoruz. İyi ki bu mesleğe alışmışız. 55 yıldan beri başka bir iş yaptığımız yok. Sadece bu işten ekmek yiyoruz" şeklinde konuştu.
Tarımda traktör ve modern araçların yaygınlaşmasıyla semerciliğin giderek unutulduğunu dile getiren Danaoğlu, "Eskiden eşek, at çoktu. Aldığımız siparişleri yetiştiremezdik. Şu anda pek az sipariş alıyoruz. Zaten artık ben de eskisi gibi çalışamıyorum. Yaşımız 60 oldu. Bir haftaya, 10 güne kadar ancak yapıyoruz'' ifadelerini kullandı.
Sadece traktör, kamyonet ve benzeri araçları kullanamayan vatandaşların semer talep ettiğini ifade eden Danaoğlu, "Bir hamutun yapımı bir gün sürer. Kürtünü de ancak iki günde yapıyoruz. Eskiden bir günde yapıyorduk. Yaş geçtiği için şimdi iki gün sürüyor. Gaziantep’te bu mesleği yapan 3 kişi kaldık. Kimse mesleğe rağbet etmiyor" dedi.