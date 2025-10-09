Gaziantep'teki tarihi Kurtuluş Camii ihtişamıyla hayran bırakıyor

Camiler varlığıyla İslam beldelerinin bağımsızlığının göstergesi ve minaresiyle tevhidin sembolü olarak bilinir. Tarihi ve kültürel yapılarıyla göz dolduran, dünyanın en eski ve en kadim 10 şehri arasında yer alan Gaziantep, tarihi camileriyle öne çıkan şehirler arasında yer alıyor.

Gaziantep'te 1892'de kilise olarak yaptırılan, Gaziantep'in Kurtuluşu'ndan sonra da bir süre cezaevi olarak kullanılan, 1984 yılında camiye dönüştürülen ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören tarihi Kurtuluş Camii yapılan restorasyon çalışmalarının ardından tekrar eski ihtişamına kavuştu.