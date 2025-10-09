Gaziantep'teki tarihi Kurtuluş Camii ihtişamıyla hayran bırakıyor

Gaziantep'te ihtişamıyla ve mimari yapısıyla görenleri büyüleyen tarihi Kurtuluş Camii, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Camiler varlığıyla İslam beldelerinin bağımsızlığının göstergesi ve minaresiyle tevhidin sembolü olarak bilinir. Tarihi ve kültürel yapılarıyla göz dolduran, dünyanın en eski ve en kadim 10 şehri arasında yer alan Gaziantep, tarihi camileriyle öne çıkan şehirler arasında yer alıyor.

Gaziantep'te 1892'de kilise olarak yaptırılan, Gaziantep'in Kurtuluşu'ndan sonra da bir süre cezaevi olarak kullanılan, 1984 yılında camiye dönüştürülen ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören tarihi Kurtuluş Camii yapılan restorasyon çalışmalarının ardından tekrar eski ihtişamına kavuştu.

Depremlerde kubbesi ve minareleri yıkılan ve Gaziantep'in önemli tarihi yapılarından Kurtuluş Camii, onarımının ardından geçtiğimiz Ağustos ayında yeniden ibadete açıldı. Tüm ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakan ve yıllardır bir tarih hazinesi gibi eski ihtişamından hiçbir şey kaybetmeyen Kurtuluş Camii Gaziantep'in en büyük camileri arasında yer alıyor. İbadet ve ziyaret için camiye gelen vatandaşlara huzur veren bir ortam sunan Kurtuluş Camii, tarih ve mimari meraklıları için de görülmeye değer bir yapı olarak dikkat çekiyor.


Şahinbey ilçesinin Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan, kentin Ayasofya Cami'si olarak bilinen, 1984'te bir hayırsever tarafından satın alınarak Adalet Bakanlığı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağışlanıp Kurtuluş Camii ismi verilen cami kentin tarihi camileri arasında yer alıyor. Tarihi miras olup eski heybetinden hiçbir şey kaybetmeyen, mimari yapısında da üstün bir sanat değeri ve ince bir zarafet taşıyan Kurtuluş Camii, kentin siluetine de büyük katkı sağlıyor. Manzarasıyla eşsiz görüntüler oluşturan ve kentin birçok bölgesinden de görülebilen Kurtuluş Camii, akşam saatlerinde ise manzarasıyla adeta görsel şölen oluşturuyor.

Kurtuluş Camii'nin Gaziantep'in Ayasofya'sı olduğunu ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep'in tanınmış alimlerinden merhum Adil Özberk'in 1930 yılından 1981 yılına kadar cezaevi olarak kullanılan yapının camiye dönüştürülmesi için büyük bir emek verdiğini ve 1984 yılından beri cami olarak ibadete açılan Kurtuluş Camii'nin kentin en güzel camilerinden olduğunu ifade etti.

