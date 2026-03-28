Gebze'de 641 yıllık tarih. Türbede Selçuklu ve Osmanlı izleri bir arada

Yapının 641 yıl önce inşa edildiğine dair belgeler olduğunu ifade eden Kankal, Malkoçoğlu Mehmet Bey’in burada yattığını doğrulayan bilgilerin, 1912 yılında Halil Ethem Bey tarafından yapılan incelemeler sonrası ortaya çıktığını da aktardı.

1940'lara gelindiğinde büyük ölçüde yıkıldığını ve tek bir sütunu ayakta kalan yapının 1960'larda Cahide Tamer tarafından kapsamlı bir restorasyon sürecine girdiğini söyleyen Kankal, 1980'lerde de ek onarımların yapıldığı türbenin 2011 yılında bugünkü görünümüne kavuştuğunu belirtti.