Geç kalınan teşhis ile gözlerini kaybetti

Yozgat’ta yaşayan Musa Külekçi, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Geç kalınan teşhis ile gözlerini kaybetti - 1

Aslen Sinoplu olan ve yaşamının büyük bir bölümünü uzun yol şoförü olarak geçiren Musa Külekçi, trafikte seyir halindeyken gözleri çatallanınca gözlerindeki zayıflamayı fark etti.

2004 yılında hafif bir kaza sonucu görme kaybının farkına varan Külekçi, katarakt teşhisi konulduğunu söyledi. Şikayetleri günden güne artan, baş dönmesi ve kontrol kaybı yaşayan Külekçi’nin durumu ancak 2019 yılında anlaşıldı. Gözünün arkasındaki damarlarda hormon bozukluğuna bağlı olarak görme kaybı yaşayan Külekçi, şimdi sağlığına kavuşmak için Yozgat’ta tedavi görüyor.

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Geç kalınan teşhis ile gözlerini kaybetti - 2

Teşhisinde geç kalındığını söyleyen Külekçi, "Görme yeteneğimi kaybetmeyi istemezdim. Belki erken teşhis ve tedavi ile olumlu sonuç alınırdı. Şimdi bu tümör, görme kaybının yanı sıra kemik erimesine varana kadar rahatsızlıklara sebep oldu. Fiziki görünümümde saç dökülmesi ve görme kaybı, bunlar belli ediyor'' dedi.

Geç kalınan teşhis ile gözlerini kaybetti - 3

Uzun yol şoförlüğü yaptığı günleri hatırladığını ifade eden Külekçi "Araç kullanmayı çok özlüyorum. Araçları lastik sesinden sürüyordum. Şimdiki araçlar çok teşkilatlı. Biz motor sesine göre giderdik. Teyp kapat lastik sesi dinle. İmkanım olsa tır sürmeyi çok isterdim. Şimdi 3 buçuk santimetre tümör var. İlaç tedavisiyle yarım santim küçülmüş. İlerleyen zamanda ameliyatımı olacağım. İnanıyorum ki ameliyata gerek kalmayacak" şeklinde konuştu.

Geç kalınan teşhis ile gözlerini kaybetti - 4
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