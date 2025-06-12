Geç kalınan teşhis ile gözlerini kaybetti

Aslen Sinoplu olan ve yaşamının büyük bir bölümünü uzun yol şoförü olarak geçiren Musa Külekçi, trafikte seyir halindeyken gözleri çatallanınca gözlerindeki zayıflamayı fark etti.

2004 yılında hafif bir kaza sonucu görme kaybının farkına varan Külekçi, katarakt teşhisi konulduğunu söyledi. Şikayetleri günden güne artan, baş dönmesi ve kontrol kaybı yaşayan Külekçi’nin durumu ancak 2019 yılında anlaşıldı. Gözünün arkasındaki damarlarda hormon bozukluğuna bağlı olarak görme kaybı yaşayan Külekçi, şimdi sağlığına kavuşmak için Yozgat’ta tedavi görüyor.