Gece makarna yemek kilo aldırır mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz
Her evin mutfağında bulunan ve yoğurtlu, soslu, salçalı olarak pek çok şekilde tüketilen makarna en sevilen gıdalardan biri. Hazırlanması kolay ve son derece pratik olan makarna hakkında "hamur işidir, kilo aldırır" söylemi oldukça yaygın. Makarna özellikle gece gelen ani açlık krizlerini bastırmak içinde sıklıkla tüketilir. Peki, gece makarna yemek kilo aldırır mı?
Makarna tek başına ya da yemeklerin yanında iyi bir eşlikçi olarak tüketilen lezzetli gıdalardan biri. “Makarna hamur işidir, kilo aldırır.” Söylemleri neredeyse herkesin dilinde. Yanlış yapılan ise doyduktan sonra alınan bir porsiyon daha fazla makarna yemek. 1 porsiyon makarna yanında 1 porsiyon sebzeli yemek daha doğru olacaktır.