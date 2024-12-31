Gece makarna yemek kilo aldırır mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz

Makarnayı akşam saatlerinde yemek eğer porsiyon miktarını aşarsanız size kilo aldırabilir. Porsiyonun yanı sıra makarnayı hazırladığınız sosun ve içindeki tuz ve yağ oranının da etkisi büyüktür.

Eğer makarnanızı kepekli, tam buğday tüketir ve porsiyona dikkat ederseniz kilo alma problemi yaşamazsınız.



Makarnanın yanında sebze yemeği veya bir protein tercih edebilirsiniz. Fakat yine de karbonhidrat içeriği yüksek olduğu için makarnayı günün geç saatlerinde yemeniz tavsiye edilmez; metabolizma hızı gün içinde daha yüksektir.