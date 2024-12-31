Gece makarna yemek kilo aldırır mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz

Her evin mutfağında bulunan ve yoğurtlu, soslu, salçalı olarak pek çok şekilde tüketilen makarna en sevilen gıdalardan biri. Hazırlanması kolay ve son derece pratik olan makarna hakkında "hamur işidir, kilo aldırır" söylemi oldukça yaygın. Makarna özellikle gece gelen ani açlık krizlerini bastırmak içinde sıklıkla tüketilir. Peki, gece makarna yemek kilo aldırır mı?

Gece makarna yemek kilo aldırır mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 1

Makarna tek başına ya da yemeklerin yanında iyi bir eşlikçi olarak tüketilen lezzetli gıdalardan biri. “Makarna hamur işidir, kilo aldırır.” Söylemleri neredeyse herkesin dilinde. Yanlış yapılan ise doyduktan sonra alınan bir porsiyon daha fazla makarna yemek. 1 porsiyon makarna yanında 1 porsiyon sebzeli yemek daha doğru olacaktır.

YAŞAM HABERLERİ

Gece makarna yemek kilo aldırır mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 2

Tam tahıllı ya da tam buğdaydan yapılan makarnayı, yemeklerle ‘ölçülü’ tüketmek kilo oranını artmaz. Tam tahıldan yapılmış makarnaların, beyaz makarnaya göre kalori değeri azdır. Makarna kalori ve yağ oranı düşük domates sosuyla, A ve C vitaminleri bakımından iyi bir kaynaktır.

Gece makarna yemek kilo aldırır mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 3

Prof. Dr. Canan Karatay ise “Makarna dengeli ve porsiyonuna dikkat edilerek tüketilirse kilo yapmayabilir. Makarna yağsız veya az yağlı yenilmelidir. Zeytinyağlı makarnayı da tercih edebilirsiniz.” diyor.

Gece makarna yemek kilo aldırır mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 4

Kilo vermek isteyenlere uzmanlar makarnayı öneriyor. Özellikle hafif zeytinyağlı ve bol sebze ile yapılmış, tam buğdaylı domates soslu makarna yemek günlük karbonhidrat mineral, protein, vitamin, yağ ve lif oranının dörtte birini karşılar. Peki, gece yenilen makarna kilo aldırır mı?

Gece makarna yemek kilo aldırır mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 5

Gece makarna yemek kilo aldırabilir, ancak bu tamamen yediğiniz miktara, nasıl hazırlandığına ve genel kalori dengenize bağlıdır.

İşte dikkat edilmesi gereken bazı noktalar:

Gün boyunca yaktığınız kaloriden fazla kalori alırsanız kilo alabilirsiniz. Gece tüketilen makarna, toplam kalori ihtiyacınızı aşarsa bu durum kilo alımına neden olabilir.

Gece makarna yemek kilo aldırır mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 6

Büyük porsiyonlarda makarna yemek, özellikle yanında yağlı soslar veya ekmek gibi ek kalorili yiyecekler varsa, daha fazla kalori almanıza yol açabilir.

Tam buğday makarna veya kepekli makarna, beyaz makarnaya göre daha yavaş sindirilir ve kan şekerini daha az dalgalandırır.

Aşırı yağlı veya kremalı soslar yerine domates bazlı veya sebzeli soslar kullanmak daha sağlıklıdır.

Gece makarna yemek kilo aldırır mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 7

METABOLİZMAYI YAVAŞLATMAZ

Gece makarna yemenin metabolizmayı yavaşlattığı söylenir. Ancak bu bilgi yanlıştır. Gece geç saatlerde yemek yemek metabolizmayı yavaşlatmaz, ancak bazı insanlar için gece yemek yeme alışkanlığı, fazladan kalori alımına yol açabilir. Ayrıca uyumadan önce ağır bir yemek mide rahatsızlıklarına veya uyku kalitesinde düşüşe neden olabilir.

Gece makarna yemek kilo aldırır mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 8

Makarnayı akşam saatlerinde yemek eğer porsiyon miktarını aşarsanız size kilo aldırabilir. Porsiyonun yanı sıra makarnayı hazırladığınız sosun ve içindeki tuz ve yağ oranının da etkisi büyüktür.

Eğer makarnanızı kepekli, tam buğday tüketir ve porsiyona dikkat ederseniz kilo alma problemi yaşamazsınız.

Makarnanın yanında sebze yemeği veya bir protein tercih edebilirsiniz. Fakat yine de karbonhidrat içeriği yüksek olduğu için makarnayı günün geç saatlerinde yemeniz tavsiye edilmez; metabolizma hızı gün içinde daha yüksektir.

Gece makarna yemek kilo aldırır mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 9

GECE MAKARNA YEMEK İSTEYENLERE ÖNERİLER

  • Gece makarna yemek istiyorsanız, küçük bir porsiyon tercih edin.
  • Daha sağlıklı bir seçenek için makarnayı sebzelerle zenginleştirin.
  • Uykuya yakın saatlerde yemek yemekten kaçının, çünkü bu, mide rahatsızlıklarına neden olabilir.
DAHA FAZLA GÖSTER