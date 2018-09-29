Gecenin yıldızı Neymar ve sevgilisi Bruna Marquezine

Brezilyalı futbolcu Neymar ve sevgilisi Bruna Marquezine, Fransa'da katıldıkları defilenin önüne geçtiler.
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Fransa takımlarından Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Neymar, kız arkadaşı Bruna Marquezine ile birlikte Off White defilesine katıldı.
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Paris'teki moda haftasına katılan ikili basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken Marquezine'in giydiği elbise gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.
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efile sırasında ikilinin yanında Derek Blasberg ve Cara Delevingne yer aldı.
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Öte yandan Brezilyalı futbolcu Dani Alves de gece boyunca Neymar'ın yanında oturdu. Yıldız futbolcunun ilginç giyimi ise dikkatlerden kaçmadı.
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Off-White, Ganalı kökenli Amerikalı tasarımcı Vigil Abloh tarafından yaratılan bir marka.
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Off White İngilizcede kirli beyaz anlamına geliyor, ama markanın amacı renklerin de kullanımına önem vermesiyle beyaz ötesi bağlamında kullanılıyor.
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2013’ten beri gözünü yükseğe diken tasarımcı prodükter Abloh 2018 Mart ayından itibaren de Louis Vuitton’da tasarımcı olarak çalışmaya başladı.