Geçmeyen öksürüğün doğal şurubu. Gripsavar özelliği var

Yurt genelinde soğuk havalar etkili oluyor. Kar, yağmur, fırtına, rüzgâr derken grip, nezle gibi hastalıklarda kaçınılmaz oluyor. Özellikle de şiddetli öksürük şikayeti pek çok kişinin ortak sorunu haline geldi.

Soğuk algınlığına karşı pek çok kişi doğal çözüm önerileri arıyor ve soluğu aktarda alıyor. Genellikle soğuk algınlığı için en çok ıhlamur tercih ediliyor ancak son zamanlarda öksürük ve akciğerleri temizlemek için akgünlük sakızı da en çok rağbet gören ürünlerden.