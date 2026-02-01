Geçmeyen öksürüğün doğal şurubu. Gripsavar özelliği var
01.02.2026 17:06
Son Güncelleme: 01.02.2026 17:19
İHA
Soğuk havalarla birlikte grip ve soğuk algınlığı vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Hastalıklara karşı doğal çözüm arayanlar soluğu aktarda alıyor. Özellikle geçmeyen öksürük için en çok bu bitki tercih ediliyor.
Yurt genelinde soğuk havalar etkili oluyor. Kar, yağmur, fırtına, rüzgâr derken grip, nezle gibi hastalıklarda kaçınılmaz oluyor. Özellikle de şiddetli öksürük şikayeti pek çok kişinin ortak sorunu haline geldi.
Soğuk algınlığına karşı pek çok kişi doğal çözüm önerileri arıyor ve soluğu aktarda alıyor. Genellikle soğuk algınlığı için en çok ıhlamur tercih ediliyor ancak son zamanlarda öksürük ve akciğerleri temizlemek için akgünlük sakızı da en çok rağbet gören ürünlerden.
GEÇMEYEN ÖKSÜRÜĞE DOĞAL ÇÖZÜM
Kış aylarının bastırmasıyla grip salgını ve geçmeyen öksürüğe doğal çözüm arayanlar için ilaç olan akgünlük sakızı akciğerlerin adeta dostu haline geliyor.
Öksürük ve akciğerleri temizlemek içinde akgünlük sakızı, andız pekmezi, keçiboynuzu özü sıklıkla tercih ediliyor. Bunların yanı sıra bitki çaylarına ilgi de soğuk kış günlerde epey fazla. Özellikle ekinezya çayının kaynatıp tüketilmesi vücut için çok faydalı olabiliyor.
AKGÜNLÜK SAKIZI NEDİR?
Akgünlük sakızı, Boswellia türü ağaçlardan elde edilen, halk arasında günlük sakızı ya da sığla sakızıyla karıştırılsa da ondan farklı olan doğal bir reçinedir. Özellikle Orta Doğu, Hindistan ve Afrika’da yüzyıllardır hem şifa amaçlı hem de tütsü olarak kullanılır.
AKGÜNLÜK SAKIZI FAYDALARI
Anti-inflamatuar, anti-oksidan etki gösteren boswellik asitler açısından zengin olan akgünlük sakızı, iltihabı azaltmaya yardım eder, bağışıklığı ve vücudun savunmasını güçlendirir, astım şikayetlerini azaltır. Artrit ve kireçlenmenin neden olduğu ağrıyı hafifletir, bağırsak hastalığı gibi sindirim rahatsızlıklarına iyi gelir. Grip ve soğuk algınlığına çözüm arayanlar için idealdir. Uzun sürek öksürük için de tercih edilir.
