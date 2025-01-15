Geçmeyen yorgunluk: Dysania olabilirsiniz
Yorgunluk genellikle dinlenme ile geçer. Ancak bazen dinlenseniz bile kendinizi yorgun ve bitkin hissedersiniz. Bu durum önemsiz olarak görülse de aslında çok ciddi bir sorunun işareti olabilir. Klinik Psikolog ve Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal, sürekli devam eden yorgunluğa dikkat çekti ve dysania olarak bilinen kronik yorgunluk sendromunun bilinmeyenlerini ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
Günlük yaşamın temposunda zaman zaman yorgun hissetmek doğaldır. Bu yorgunluk, genellikle dinlenme ile geçer. Ancak dinlenmeye rağmen bitmeyen bir halsizlik hissi, altta yatan bir rahatsızlığın işareti olabilir.
Eğer sürekli devam eden, başka bir tıbbi neden ile açıklanamayan bir yorgunluk yaşıyorsanız, dysania olarak bilinen kronik yorgunluk sendromu ile karşı karşıya olabilirsiniz.