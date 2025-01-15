Geçmeyen yorgunluk: Dysania olabilirsiniz

Yorgunluk genellikle dinlenme ile geçer. Ancak bazen dinlenseniz bile kendinizi yorgun ve bitkin hissedersiniz. Bu durum önemsiz olarak görülse de aslında çok ciddi bir sorunun işareti olabilir. Klinik Psikolog ve Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal, sürekli devam eden yorgunluğa dikkat çekti ve dysania olarak bilinen kronik yorgunluk sendromunun bilinmeyenlerini ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.

Geçmeyen yorgunluk: Dysania olabilirsiniz - 1

Günlük yaşamın temposunda zaman zaman yorgun hissetmek doğaldır. Bu yorgunluk, genellikle dinlenme ile geçer. Ancak dinlenmeye rağmen bitmeyen bir halsizlik hissi, altta yatan bir rahatsızlığın işareti olabilir.

Eğer sürekli devam eden, başka bir tıbbi neden ile açıklanamayan bir yorgunluk yaşıyorsanız, dysania olarak bilinen kronik yorgunluk sendromu ile karşı karşıya olabilirsiniz.

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Geçmeyen yorgunluk: Dysania olabilirsiniz - 2

DYSANİA NEDİR VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kronik yorgunluk sendromu, başka bir sağlık sorunu ile bağlantılı olmadan, altı aydan uzun süredir devam eden yoğun yorgunluk hali olarak tanımlanır. Bu durum, genellikle aşağıdaki belirtilerle kendini gösterir:

•Sürekli yorgunluk hissi
•Uyku problemleri
•Depresyon belirtileri
•Kas ve eklem ağrıları
•Huzursuzluk
•Tırnaklarda güçsüzlük ve saç dökülmesi

Eğer bu belirtiler günlük yaşamınızı, iş performansınızı veya sosyal aktivitelerinizi etkiliyorsa, kronik yorgunluk sendromu yaşıyor olabilirsiniz.

Geçmeyen yorgunluk: Dysania olabilirsiniz - 3

KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN NEDENLERİ

TIBBİ NEDENLER

Kronik yorgunluk, aşağıdaki sağlık sorunlarının bir belirtisi olabilir:

•Kansızlık
•Tiroid hastalıkları
•Kalp hastalıkları
•Organ yetmezlikleri
•Vitamin ve mineral eksiklikleri
•Metabolik bozukluklar
•Enfeksiyonlar
•Kanser
•Hormonal dengesizlikler

Bu hastalıkların tedavisiyle birlikte yorgunluk hissi genellikle ortadan kalkar.

Geçmeyen yorgunluk: Dysania olabilirsiniz - 4

PSİKOLOJİK NEDENLER

Yorgunluğun kaynağı psikolojik rahatsızlıklar da olabilir. Bunlar arasında:

•Depresyon
•Uzun süreli stres
•Uyku bozuklukları
•Yaygın kaygı bozukluğu
•Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)

Geçmeyen yorgunluk: Dysania olabilirsiniz - 5

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kronik yorgunluk hissini yenmek için öncelikle doktorunuza danışarak altta yatan nedeni belirlemeniz gerekir. Eğer yorgunluğunuz tıbbi bir rahatsızlığa bağlıysa, bu rahatsızlığın tedavisiyle birlikte belirtiler de azalacaktır.

Geçmeyen yorgunluk: Dysania olabilirsiniz - 6

Psikolojik nedenlere bağlı bir kronik yorgunluk durumunda ise klinik bir psikologdan destek almanız önemlidir. Psikoterapi, yaşam düzenlemesi, kişiye özel egzersiz ve beslenme programları ile bu sorunun üstesinden gelmek mümkündür.

Geçmeyen yorgunluk: Dysania olabilirsiniz - 7

KRONİK YORGUNLUĞU ÖNLEMEK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Kontrol alanınıza odaklanın: Değiştiremeyeceğiniz şeylere takılmak yerine kontrol edebileceğiniz durumlara yönelin.
Gerçekçi planlar yapın: Gözünüzü korkutmayacak, uygulanabilir hedeflerle yaşam kalitenizi artırın.
Düzenli egzersiz yapın: Hafif sporlar dahi enerji seviyenizi yükseltir.

Geçmeyen yorgunluk: Dysania olabilirsiniz - 8

•Ekran süresini sınırlayın: Uyku öncesinde ekran ışığından uzak durarak uyku kalitesini artırabilirsiniz.
•Yeterli su tüketin: Vücudunuzun ihtiyacına göre su içmeyi ihmal etmeyin.

Geçmeyen yorgunluk: Dysania olabilirsiniz - 9

•Uyku hijyenine dikkat edin: Düzenli uyku alışkanlıkları oluşturun.
•D vitamini alın: Güneş ışığından yararlanarak bağışıklık sisteminizi destekleyin.
•Dengeli beslenin: Vitamin ve mineral açısından zengin, sağlıklı bir beslenme düzeni benimseyin.

Geçmeyen yorgunluk: Dysania olabilirsiniz - 10

Kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız, bunu bir işaret olarak değerlendirin ve profesyonel destek almaktan çekinmeyin. Sağlıklı bir yaşam için yorgunlukla vedalaşmak mümkün!

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