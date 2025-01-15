Geçmeyen yorgunluk: Dysania olabilirsiniz

Günlük yaşamın temposunda zaman zaman yorgun hissetmek doğaldır. Bu yorgunluk, genellikle dinlenme ile geçer. Ancak dinlenmeye rağmen bitmeyen bir halsizlik hissi, altta yatan bir rahatsızlığın işareti olabilir.

Eğer sürekli devam eden, başka bir tıbbi neden ile açıklanamayan bir yorgunluk yaşıyorsanız, dysania olarak bilinen kronik yorgunluk sendromu ile karşı karşıya olabilirsiniz.