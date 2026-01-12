Geçmişe götüren tezgah. Kimse ticaretini yapmıyordu

Selçuklu Antikacı ve Koleksiyoncular Derneği Başkanı Uğur Bitim, daha önce antika pazarını Meram Melikşah Pazar Yerinde açtıklarını anlatarak, "Pazar yerinin etrafı açık olduğundan dolayı kapattık. 5-6 ay ara verdikten sonra da Büyüksinan Pazar Yerinde her ayın 2. haftasında antika pazarı devam ediyor. Tüm antika meraklılarını bekliyoruz. Ben bu işe 2013'te başladım. Kimse ticaretini yapmıyordu, böyle yaygın değildi. Şimdi Konya'da böyle bir organizasyonu tutturduk. Burada herkesin antika ürün satmasına ve bundan para kazanmasına vesile olduk. Antika ürünler, hediyelik eşyalar, antikanın yeni motifleri de gelebiliyor. Sadece antika olarak da bakmıyoruz" dedi.