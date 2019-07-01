Geçmişten bugüne Survivor şampiyonları (Survivor 2019 şampiyonu Yusuf mu Seda mı olacak?)
ntv.com.tr
10 yıldır ilgiyle takip edilen Survivor'da sadece bir kez kadın yarışmacı şampiyon oldu. Bir isim ise iki kere şampiyon olmayı başardı. Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın Yunan şampiyonu Dalaka olurken, Türk şampiyon ise bu akşam büyük finale kalan Yusuf ya da Seda'dan biri olacak. İşte geçmişten bugüne Survivor şampiyonları...
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2005 - Uğur Pektaş
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21979 doğumlu Uğur Pektaş, Survivor Türkiye yarışmasını kazandıktan hemen sonra başladığı oyunculuk kariyerine devam ediyor. Gamze Özçelik'le 2008 yılında hayatını birleştiren Pektaş, 2005-2006 döneminde bir kaç dizi denemesinden sonra uzun soluklu olarak Arka Sokaklar'da rol aldı. 2011'de Gamze Özçelik'ten boşanan Uğur Pektaş, son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde oynamıştı.
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32006 - Derya Durmuşlar
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4Türk ve Yunan yarışmacılar arasında düzenlenen Survivor: Türkiye-Yunanistan yarışmasını kazanan Derya Durmuşlar, 2011 yılında Gelibolu yolu üstünde üç tekerlekli, motosikletiyle yoldan çıkarak trafik levhasına çarparak 50 yaşında Durmuşlar hayatını kaybetti.
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52007 - Taner Özdeş
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6Survivor: Aslanlar Kanaryalar sezonunun şampiyonu olan Taner, yarışmayı kazandıktan sonra gündeme gelmedi.
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72010 - Merve Oflaz
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8Survivor Türkiye yarışma tarihinin tek kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, bu başarısından sonra adını geniş kitlelere duyurdu. Muhteşem Yüzyıl, Kalbim 4 Mevsim, Güzel Köylü, Kertenkele ve Rengarenk gibi birçok dizide rol aldı.
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92011 - Derya Büyükuncu
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10Toplamda 6 kez Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden Derya Büyükuncu, en çok konuşulan Survivor yarışmalarından birinin galibi olarak farklı şekilde de Türkiye'nin gündeminde yer aldı. Nihat Doğan, Pascal Nouma ve Asena gibi isimlerle adada zorlu bir yarışa giren Büyükuncu, yarışma sonrasında da kazandığı ödülü bağış yapacağını açıklamıştı.
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112012 - Nihat Altınkaya
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12Özellikle Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan Nihat Altınkaya, 2012 yılında katıldığı Survivor yarışmasını kazandıktan sonra ise oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam etti. Evli ve iki kız babası olan Altınkaya şu sıralar Star TV ekranlarında başlayan yeni dizi Söz'de Yarbay Erdem karakterine hayat veriyor.
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2013 – Hilmi Cem İntepe
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14Latin danslar üzerine başarılı bir geçmişi olan Hilmi Cem İntepe, ortağı olduğu dans okulunda eğitmenlik yapıyordu. Survivor'a katılan ve zaferle tamamlayan İntepe, yarışmadan sonra önce Muhteşem Yüzyıl'da kısa bir süre yer aldı sonra da Çalıkuşu dizisine transfer oldu. İntepe, kariyerine oyuncu olarak devam ediyor.
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152014 – Turabi Çamkıran
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162015 Survivor All Star – Turabi Çamkıran
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17Lise yıllarından beri Break dans yapan Turabi, Tayland'a gidip Muay Thai dövüş sporu eğitimi aldıktan sonra bir süre kafes dövüşçüsü olarak hayatını sürdürdü. Turabi, "Benimle Dans Eder misin?" ardından "Yetenek Sizsiniz Türkiye"ye katılarak performans sergileyen Turabi, 2014 yılında düzenlenen Survivor ve 2015 yılında Survivor All Star'ı da kazanarak büyük bir başarı ve fan kitlesi elde etti. Turabi daha sonra Sabit Kanca 2 filminde rol aldı.
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182016 - Çağan Atakan Arslan
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19Son Survivor şampiyonu olan Atakan Arslan, 2017 Şubat ayında Serap Korkmaz ile dünyaevine girdi. Arslan kariyerinin ilk dizi projesi Söz'de Geveze karakterine hayat verdi.
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20Survivor 2017'ye gönüllüler takımından katılan Ogeday Girişken, gösterdiği performansla yarışmada adından söz ettirdi. Survivor’da Adem ile birlikte Kıbrıs finaline kalan Ogeday Girişken şampiyon oldu.
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Ogeday "Survivor All Star'dan teklif gelse katılır mısın" sorusuna şu cevabı vermişti
"Annem gitmemi hiç istemiyor. Çünkü '5,5 ay boyunca hiç bu kadar kötü olacağımı bilmiyordum. Kazandığında da kaybettiğinde de hep ağlıyordum' diyor. Evde All Star lafı geçtiğinde bile odasına kapanıp ağlamaya başlıyor. Annemin bu yapısını ve duygusallığını gördükçe bir yandan çok üzülüyorum, nasıl giderim diye düşünüyorum. Diğer yandan All Star sezonun geldiğinde nasıl bir projenin içinde olacağım, kopabilecek miyim onu da bilmiyorum. Ama 'neden olmasın' diyorum bir yandan. Gitmem için nedenler var gitmemem için nedenler de var. Ağır tarafı ölçmem gerekiyor. Döndükten sonra Panorama'da 'kesinlikle giderim' demiştim. Annemin duygusal tarafını gördükten sonra evet olmayabilir çünkü böyle nasıl yalnız bırakırıma geliyor olay. O yüzden şu an net değilim."
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2018 - Adem Kılıçcı
Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıçcı oldu.
ŞAMPİYON KONUŞTU:
"Çok heyecanlıyım. Gerçekten bu hikaye şu anda tamamlandı. Bu hikayeyi tamamlayan herkesten Allah razı olsun. Bu şampiyonluk çok önemliydi. Bu şampiyonluğu bizimle birlikte çile çeken ve hayatını kaybeden Alper kardeşimize armağan ediyorum. Bunu ben değil sevenlerim başardı."