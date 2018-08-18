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Geçmişten bugüne Türkiye güzelleri

Miss Turkey 2018 için başvurular başladı ve 8 Eylül'e kadar devam edecek. Geçmiş yıllarda katıldıkları Miss Turkey yarışmasında öne çıkarak birincilik tacını almayı başaran isimlerin bazıları dünyada da bu taçı takma başarısı göstermişti. İşte 1981'den 2017'ye Türkiye güzelleri...

  • 1

    Aydan Şener - 1981

    Aydan Şener - 1981
  • 2

    Ayşe Belgin Güven- 1982

    Ayşe Belgin Güven- 1982
  • 3

    Ebru Özmeriç - 1983

    Ebru Özmeriç - 1983
  • 4

    Gülçin Ülker - 1984

    Gülçin Ülker - 1984
  • 5

    Filiz Hülya Küçükbayraktar - 1985

    Filiz Hülya Küçükbayraktar - 1985
  • 6

    Meltem Doğanay - 1986

    Meltem Doğanay - 1986
  • 7

    Şebnem Dinçgör - 1987

    Şebnem Dinçgör - 1987
  • 8

    Esra Sümer - 1988

    Esra Sümer - 1988
  • 9

    Burcu Burkut - 1989

    Burcu Burkut - 1989
  • 10

    Jülide Ateş - 1990

    Jülide Ateş - 1990
  • 11

    Pınar Özdemir - 1991

    Pınar Özdemir - 1991
  • 12

    Özlem Kaymaz - 1992

    Özlem Kaymaz - 1992
  • 13

    Arzum Onan - 1993

    Arzum Onan - 1993
  • 14

    Pınar Altuğ - 1994

    Pınar Altuğ - 1994
  • 15

    Demet Şener - 1995

    Demet Şener - 1995
  • 16

    Serpil Sevilay Öztürk - 1996

    Serpil Sevilay Öztürk - 1996
  • 17

    Çağla Şikel - 1997

    Çağla Şikel - 1997
  • 18

    Buket Saygı - 1998

    Buket Saygı - 1998
  • 19

    Ayşe Hatun Önal - 1999

    Ayşe Hatun Önal - 1999
  • 20

    Yüksel Ak - 2000

    Yüksel Ak - 2000
  • 21

    Tuğçe Kazaz - 2001

    Tuğçe Kazaz - 2001
  • 22

    Azra Akın - 2002

    Azra Akın - 2002
  • 23

    Tuğba Karaca - 2003

    Tuğba Karaca - 2003
  • 24

    Nur Gümüşdoğrayan - 2004

    Nur Gümüşdoğrayan - 2004
  • 25

    Hande Subaşı - 2005

    Hande Subaşı - 2005
  • 26

    Merve Büyüksaraç - 2006

    Merve Büyüksaraç - 2006
  • 27

    Selen Soyder - 2007

    Selen Soyder - 2007
  • 28

    Leyla Lydia Tuğutlu - 2008

    Leyla Lydia Tuğutlu - 2008
  • 29

    Ebru Şam - 2009

    Ebru Şam - 2009
  • 30

    Gizem Memiç - 2010

    Gizem Memiç - 2010
  • 31

    Melisa Aslı Pamuk - 2011

    Melisa Aslı Pamuk - 2011
  • 32

    Açalya Samyeli Danoğlu - 2012

    Açalya Samyeli Danoğlu - 2012
  • 33

    Rüveyda Öksüz - 2013

    Rüveyda Öksüz - 2013
  • 34

    Amine Gülşe - 2014

    Amine Gülşe - 2014
  • 35

    Ecem Çırpan - 2015

    Ecem Çırpan - 2015
  • 36

    Buse İskenderoğlu - 2016

    Buse İskenderoğlu - 2016
  • 37

    Aslı Sümen - 2017

    Aslı Sümen - 2017
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