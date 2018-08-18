Geçmişten bugüne Türkiye güzelleri
Miss Turkey 2018 için başvurular başladı ve 8 Eylül'e kadar devam edecek. Geçmiş yıllarda katıldıkları Miss Turkey yarışmasında öne çıkarak birincilik tacını almayı başaran isimlerin bazıları dünyada da bu taçı takma başarısı göstermişti. İşte 1981'den 2017'ye Türkiye güzelleri...
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1
Aydan Şener - 1981
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2
Ayşe Belgin Güven- 1982
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3
Ebru Özmeriç - 1983
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4
Gülçin Ülker - 1984
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5
Filiz Hülya Küçükbayraktar - 1985
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6
Meltem Doğanay - 1986
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7
Şebnem Dinçgör - 1987
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8
Esra Sümer - 1988
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9
Burcu Burkut - 1989
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10
Jülide Ateş - 1990
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11
Pınar Özdemir - 1991
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12
Özlem Kaymaz - 1992
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13
Arzum Onan - 1993
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14
Pınar Altuğ - 1994
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15
Demet Şener - 1995
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16
Serpil Sevilay Öztürk - 1996
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17
Çağla Şikel - 1997
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18
Buket Saygı - 1998
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19
Ayşe Hatun Önal - 1999
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20
Yüksel Ak - 2000
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21
Tuğçe Kazaz - 2001
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22
Azra Akın - 2002
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23
Tuğba Karaca - 2003
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24
Nur Gümüşdoğrayan - 2004
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25
Hande Subaşı - 2005
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26
Merve Büyüksaraç - 2006
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27
Selen Soyder - 2007
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28
Leyla Lydia Tuğutlu - 2008
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29
Ebru Şam - 2009
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30
Gizem Memiç - 2010
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31
Melisa Aslı Pamuk - 2011
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32
Açalya Samyeli Danoğlu - 2012
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33
Rüveyda Öksüz - 2013
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34
Amine Gülşe - 2014
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35
Ecem Çırpan - 2015
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36
Buse İskenderoğlu - 2016
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37
Aslı Sümen - 2017