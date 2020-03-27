Gediz öfkesine yeni düşüyor (Sefirin Kızı 15. bölüm fotoğrafları)

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı'nın 15. yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları yayınlandı. İşte yeni bölümden kareler ve yaşanacaklar...

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27.03.2020 - 11:35

Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı Sefirin Kızı'nda; Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu’nu, Neslihan Atagül Doğulu da sefirin kızı Nare’yi canlandırıyor.











Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu A. Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor.

15. BÖLÜM KONUSU



Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer.

Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.







Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar.

Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl verecektir?







Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker.

Ama Gülsiye’nin de onun için kabus gibi planları vardır. SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI