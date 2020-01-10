Gediz’i zor bir seçim bekliyor (Seferin Kızı yeni bölüm ayrıntıları)

Star TV ekranlarında 13 ocak pazartesi günü seyirciyle buluşacak; Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı, Sefir’in Kızı'nın 5. yeni bölüm ayrıntıları belli oldu. Yeni bölüme Gediz'i beklemeyen seçim damga vuracak.

Sefirin Kızı 5. yeni bölümde Sancar’ın Menekşe’yle eve gittiğini öğrenen Nare, bir zamanlar nikah defterleri olan zeytin ağacından siler destanı. Sefirin Kızı dünya listesinde (Haber detay- Tıkla oku)

Bundan sonra Sancar’ın Nare’si yoktur, sadece Nare vardır. Sefirin Kızı dünya listesinde (Haber detay- Tıkla oku)

Nare artık sadece kızının annesi olacak, Sancar’la ortak kızları dışındaki her türlü bağı reddedecek, yalan bir destanı yaşamak yerine kızıyla masal gibi bir hayat kuracaktır.





Ama Nare’nin önünde büyük bir engel vardır. Çalışmasını da, ev tutmasını da istemeyen, ona bakacağını söyleyen Sancar...





Nare Sancar’a meydan okurken, bu savaşta Gediz’den yardım ister. Nare’nin yaralarının ne kadar derin olduğunu öğrendiğinde Gediz’i zor bir seçim beklemektedir.

Sadıcının yanında mı olacaktır, karşısına mı çıkacaktır? Dostlukları, bu fırtınadan sağ kurtulabilecek midir?

13 Ocak Pazartesi günü 5. yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak Sefirin Kızı'nda; Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu’nu, Neslihan Atagül Doğulu da sefirin kızı Nare’yi canlandırıyor.



Uraz Kaygılaroğlu Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem’in de oyuncu kadrosunda yer alan dizinin çekimleri Ege’de yapılıyor.



