Geleceğe Dönüş oyuncuları 35 yıl sonra bir arada

ntv.com.tr 07.03.2020 - 09:18
1980’li yılların efsanevi bilim kurgu ve komedi filmi Geleceğe Dönüş’ün yıldızları yıllar sonra bir araya geldi. Filmin başrol oyuncuları Christopher Lloyd (81) ve Michael J. Fox (58), hayranlarına geçmişten bir hatırlatma yaptı.
İki oyuncu, Michael J. Fox’un kendi adıyla kurduğu Parkinson Araştırma Vakfı’nın bir etkinliği için bir araya geldi. Her iki aktör de büyük buluşmada çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.
29 YAŞINDA PARKİNSON TEŞHİSİ
1991 yılında, 29 yaşındayken kendisine Parkinson teşhisi konulan Michael J. Fox, 2000 yılında vakfı kurdu. Vakıf, Parkinson hastalığının tedavilerinin geliştirilmesi ve araştırmalar için fon sağlıyor.
80'LERİN FENOMEN İKİLİSİ
Geleceğe Dönüş serisinin ilki, 1985 yılında en yüksek hasılatlı film olarak dünya çapında bir fenomen haline geldi. Geleceğe Dönüş'te, bir delikanlının kazara 1985 yılından 1955 yılına gitmesi konu ediliyor. Filmin başarısının ardından 1989 ve 1990 yıllarında iki devam filmi gösterime girdi. Ayrıca animasyon serisi hazırlandı ve tema parkı açıldı. Geleceğe Dönüş, 2007 yılında ABD Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasında seçildi ve filmin ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verildi.
Michael J. Fox, ‘No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality’ adını verdiği dördüncü kitabını sosyal medya hesabında tanıttı. Kasım ayında yayımlanacak olan kitap hastalık, sağlık, yaşlanma ve aile bağlarıyla ilgil, hikayeler ve notlar içeriyor.