Geleceğe Dönüş oyuncuları 35 yıl sonra bir arada

80'LERİN FENOMEN İKİLİSİ

Geleceğe Dönüş serisinin ilki, 1985 yılında en yüksek hasılatlı film olarak dünya çapında bir fenomen haline geldi. Geleceğe Dönüş'te, bir delikanlının kazara 1985 yılından 1955 yılına gitmesi konu ediliyor. Filmin başarısının ardından 1989 ve 1990 yıllarında iki devam filmi gösterime girdi. Ayrıca animasyon serisi hazırlandı ve tema parkı açıldı. Geleceğe Dönüş, 2007 yılında ABD Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasında seçildi ve filmin ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verildi.