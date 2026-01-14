"Gelin bedava toplayın" denildi ama alan çıkmadı. Toprak turuncuya döndü

Ürünlerin dallarda çürümeye başladığını söyleyen Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, rekoltenin iyi olduğu her yılda bu sorunun yaşandığını ifade etti. Bu yıl verimin yüksek olduğunu fakat mahsulün alıcısız kaldığını anlatan Kamacı, “Bu yıl rekoltemiz çok iyiydi fakat 20 yıl önceki sorunlarla uğraştığımız için mandalinamızı satamıyoruz. Satamadığımız ve ihraç edemediğimiz için mandalinalar dalında kaldı” dedi.