Gelişen teknolojiye rağmen yayı ve tokmağıyla hallaçlık yapıyor, gelecek kuşaklara miras bırakıyor

Unutulmaya yüz tutmaya başlayan hallaçlığın son isimlerinden olan Ayaz, bu mesleğin gelecek kuşaklara kadar aktarılmasını ve teknoloji karşısında unutulmamasını istiyor. Hallaç, sağlığını öncelikleyen herkesin yün ve pamuğu tercih etmesi gerektiğini ve elyafın sentetik bir madde olmasından dolayı insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini söylüyor.

Müşterilen tercihleri üzerinden anlatmaya başlayan Ayaz şöyle devam ediyor:

“Şimdi insanlar hazır yorgan alıyor. Ama doğal pamuk ve yünle yapılan yorganın verdiği rahatlığı hiçbir makine ürünü vermez. Şuanda sağlığını düşünen pamuk ve yün kullanıyor. Elyaf sentetik bir madde olduğu, için sağlığa zararlıdır, vücudu dinlendirmez. Yün ve pamuk yorganlar tercih edilmeli.”