Gelişen teknolojiye rağmen yayı ve tokmağıyla hallaçlık yapıyor, gelecek kuşaklara miras bırakıyor
17.01.2026 10:20
İHA
Erol Ayaz 33 yıldır eliyle icra ettiği hallaçlığı, gelişen teknoloji karşısında unutturmuyor. Ayaz, yay ve tokmak yardımıyla pamuk ve yünü kabartarak mesleğini sürdürüyor.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hazır ürünler yaygınlaşıyor, el emeğine dayalı meslek grupları da yok olmaya yüz tutuyor. Bu durumun örnekleri her bölgede olduğu gibi Çukurova'da da görülüyor. Yıllardır yay ve tokmaklarla pamukları kabartarak mesleğini sürdüren 44 yaşındaki Erol Ayaz, küçük dükkanında 33 yıldır hallaçlık mesleğini sürdürüyor. Yorgan, yastık ve yatak yapımında kullanılan pamuk ve yünün kabartması işlemi olan hallaçlığa devam eden Ayaz, işiyle beraber bir kültürü ve geçmişin emeğini yansıtıyor.
"ELYAF VÜCUDU DİNLENDİRMEZ"
Unutulmaya yüz tutmaya başlayan hallaçlığın son isimlerinden olan Ayaz, bu mesleğin gelecek kuşaklara kadar aktarılmasını ve teknoloji karşısında unutulmamasını istiyor. Hallaç, sağlığını öncelikleyen herkesin yün ve pamuğu tercih etmesi gerektiğini ve elyafın sentetik bir madde olmasından dolayı insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini söylüyor.
Müşterilen tercihleri üzerinden anlatmaya başlayan Ayaz şöyle devam ediyor:
“Şimdi insanlar hazır yorgan alıyor. Ama doğal pamuk ve yünle yapılan yorganın verdiği rahatlığı hiçbir makine ürünü vermez. Şuanda sağlığını düşünen pamuk ve yün kullanıyor. Elyaf sentetik bir madde olduğu, için sağlığa zararlıdır, vücudu dinlendirmez. Yün ve pamuk yorganlar tercih edilmeli.”
ELYAF YERİNE PAMUK VE YÜN TERCİH EDİLMELİ
Hallaçlığın zorluğuna değinen Ayaz, özellikle bebekleri için elyaf kullanmak isteyen müşterileri vazgeçirmeye çalıştıklarını söyledi. Elyaf kullanımına özellikle de bebeklerde elyaf kullanımına kesinlikle karşı çıkan Ayaz, çabaları sonucunda müşterilerin de ikna olduğunu, yün ve pamuğa yöneldiklerini belirtti.