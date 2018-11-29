Gelmiş geçmiş en pahalı boşanmalar

Televizyonun ünlü simaları Bob Johnson ve Sheila Johnson 1969 ile 2002 yılları arasında evli kaldı. Birlikte Black Entertainment Television şirketini kurdu. İkili, 2000 yılında ilk Afro-Amerikan milyarderi olmalarından iki yıl sonra boşandı. Sheila Johnson, eşinden boşanırken 400 milyon dolar aldı. Sheila Johnson daha sonra, boşanma davasındaki mahkeme başkanıyla evlendi.

Oyuncu Mel Gibson, Robyn Moore’dan boşanırken neredeyse yarım milyar dolara yakın bir tazminat ödedi. Böylece bu boşanma Hollywood tarihinin en pahalı boşanması oldu. Ödenen meblağ, ünlü aktörün o dönemdeki mal varlığının yarısıydı.

Elena Rybolovleva Rus işadamından boşanmak içn mahkemeye başvurdu ve boşanma gerekçesi olarak aldatıldığını söyledi. Mahkeme, işadamının 4,5 milyar dolar ödemesine karar verdiyse de temyiz sonrası rakam 604 milyon dolara indi.

1961 yılında Suudi Arabistanlı silah tüccarı Adnan Kaşıkçı, 20 yaşındaki İngiliz Sandra Daly ile evlendi. Sandra Daly din değiştirip Müslüman oldu ve adını Soraya olarak değiştirdi. Evlilikleri süresince 17 ev, üç uçak ve üç yata sahip olan çiftin boşanmaları esnasında ödenen 874 dolar, o dönem için rekor tazminattı.

Las Vegas’ta casino kralı Steve Wynn, Elaine Wynn ile iki kez evlendi. 1963 ile 1986 yıllarından sonra 1991 ile 2010 arasında evli kalan çiftin boşanma tazminatı bir milyar dolar.

Medya patronu Rupert Murdoch ve gazeteci Maria Torv 31 yıllık evlilikleri boyunca üç çocuk sahibi oldu. Maria Torv, boşanırken 1,7 milyar dolarlık tazmşnat aldı. Murdoch, boşanmasından 17 gün sonra Wendi Deng ile evlenirken, Torv da boşanmadan altı ay sonra William Mann ile evlendi.

Fransız-Amerikalı işadamı Alec Wildenstein ile Jocelyn Wildenstein 21 yıllık evliliğin ardından boşandı. En pahalı boşanmada Jocelyn Wildenstein 2,5 milyar dolarlık tazminatı peşin alırken sonraki 13 yılda, her yıl için 100 milyon dolar alarak toplamda 3,8 milyar doların sahibi oldu.

11 Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı - 2018

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı geçtiğimiz yıl kasım ayında boşanmıştı. Mahkemenin ardından ortaya çıkan boşanma protokolüne göre; Subaşı'na 10 milyon TL değerinde bir ev alınacak. Bu ev çiftin çocukları Melisa'nın üzerine yapılacak. Subaşı'na 10 milyon TL değerinde bir ev alınacak. Bu ev çiftin çocukları Melisa'nın üzerine yapılacak. Subaşı'na 115 bin TL yoksulluk, Melisa'ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olarak her ay 125 bin TL ödenecek.