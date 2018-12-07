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Gelmiş gelmiş en iyi Altın Küre kırmızı halı görünümleri

Bu yıl 76'ncısı verilecek olan Altın Küre Ödülleri'nde adaylar belli oldu. 7 Ocak’taki Altın Küre Ödülleri öncesinde gelmiş geçmiş en iyi Altın Küre kırmızı halı kıyafetleri ile en renkli kırmızı halı anlarına odaklanalım. İşte geçmiş Altın Küre ödül törenlerinde en az ödüller kadar konuşulan en iyi kırmızı halı kıyafetleri, en şık giyinen ünlüler ve kırmızı halının en akılda kalan anları...

  • 1

    Halle Berry (1997)
  • 2

    Christina Hendricks (2010)
  • 3

    Geoffrey Rush (1997)
  • 4

    Heidi Klum (2011)
  • 5

    Jennifer Lawrence (2011)
  • 6

    Courteney Cox (1997)
  • 7

    Christina Aguilera (2011)
  • 8

    George Clooney, Julianna Margulies, Noah Wyle, Eriq La Salle ve Sherry Stringfield
  • 9

    Scarlett Johansson (2011)
  • 10

    Margot Robbie
  • 11

    Cybill Shepherd (1990)
  • 12

    Amber Heard
  • 13

    Mila Kunis (2011)
  • 14

    Drew Barrymore (2010)
  • 15

    Amy Adams
  • 16

    America Ferrera (2010)
  • 17

    Heidi Klum (2010)
  • 18

    Claire Danes
  • 19

    Emma Stone (2011)
  • 20

    Jennifer Lopez (2015)
  • 21

    Uggie (2012)
  • 22

    Tina Fey ve Amy Poehler
  • 23

    Julianna Margulies
  • 24

    Tatiana Maslany
  • 25

    Zosia Mamet
  • 26

    Anna Gunn
  • 27

    Angelina Jolie (2011)
  • 28

    Anne Hathaway (2011)
  • 29

    Gwyneth Paltrow (1999)
  • 30

    Christine Baranski (1997)
  • 31

    Matthew Broderick ve Sarah Jessica Parker (1999)
  • 32

    Laura Dern (1999)
  • 33

    Calista Flockhart (1999)
  • 34

    Madonna (1997)
  • 35

    Viola Davis (2015)
  • 36

    Laura San Giacomo (1999)
  • 37

    Michael Fassbender
  • 38

    Veronica Ferres
  • 39

    Julianne Hough
  • 40

    Sofia Vergara
  • 41

    Robert Pattinson (2011)
  • 42

    Gillian Anderson (1997)
  • 43

    Emma Watson
  • 44

    Kelly Preston (1999)
  • 45

    Salma Hayek (2015)
  • 46

    Cindy Crawford (2015)
  • 47

    Courtney Thorne-Smith (1999)
  • 48

    Cameron Diaz (1999)
  • 49

    Holly Hunter (1999)
  • 50

    Lea Michele (2010)
  • 51

    Laura Innes (1999)
  • 52

    Felicity Jones (2015)
  • 53

    Natalie Portman (2011)
  • 54

    Roma Downey (1999)
  • 55

    Lupita Nyong'o
  • 56

    Helen Mirren (2011)
  • 57

    Glenn Close ve Steve Beers (1997)
  • 58

    Sharon Stone ve Phil Bronstein (1999)
  • 59

    Terry Crews
  • 60

    Cate Blanchett (1999)
  • 61

    Jamie Lee Curtis (1999)
  • 62

    Amy Jo Johnson (1999)
  • 63

    Angelina Jolie ve James Haven Awards (1999)
  • 64

    Keri Russell (1999)
  • 65

    Gwyneth Paltrow (1999)
  • 66

    Halle Berry (2011)
  • 67

    Michael Caine ve Shakira Caine (1999)
  • 68

    Gloria Stuart (1999)
  • 69

    Gloria Reuben (1998)
  • 70

    Pam Grier (1998)
  • 71

    Andy Samberg ve Joanna Newsom
  • 72

    Angelina Joli (1998)
  • 73

    Kristen Johnston (1998)
  • 74

    Matt Damon (1998)
  • 75

    Kelsey Grammer (1998)
  • 76


    Michelle Dockery
  • 77

    Nicole Kidman (1997)
  • 78

    Julia Roberts ve Rupert Everett (1998)
  • 79

    Julianne Moore (1998)
  • 80

    Deidre Hall (1990)
  • 81

    Tom Cruise (1990)
  • 82

    Tracey Ullman (1990)
  • 83

    Isabelle Huppert (1992)
  • 84

    Michelle Pfeiffer ve Fisher Stevens (1992)
  • 85

    Isabella Rossellini (1997)
  • 86

    Jamie Lee Curtis (1992)
  • 87

    Raquel Welch (1992)
  • 88

    Rutger Hauer (1992)
  • 89

    Kirstie Alley ve Parker (1992)
  • 90

    Tom Cruise ve Nicole Kidman (1993)
  • 91

    Drew Barrymore (1993)
  • 92

    Elizabeth Banks (2010)
  • 93

    Jay Z ve Beyonce (2010)

  • 94


    Jeanne Tripplehorn (2010)
  • 95

    George Clooney
  • 96

    Eva Longoria (2011)
  • 97

    Laurie Holden (2011)
  • 98

    Kate Beckinsale
  • 99

    Jessica Chastain (2015)
  • 100

    Dakota Johnson (2015)
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