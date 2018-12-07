Gelmiş gelmiş en iyi Altın Küre kırmızı halı görünümleri
Bu yıl 76'ncısı verilecek olan Altın Küre Ödülleri'nde adaylar belli oldu. 7 Ocak’taki Altın Küre Ödülleri öncesinde gelmiş geçmiş en iyi Altın Küre kırmızı halı kıyafetleri ile en renkli kırmızı halı anlarına odaklanalım. İşte geçmiş Altın Küre ödül törenlerinde en az ödüller kadar konuşulan en iyi kırmızı halı kıyafetleri, en şık giyinen ünlüler ve kırmızı halının en akılda kalan anları...
1
Halle Berry (1997)
2
Christina Hendricks (2010)
3
Geoffrey Rush (1997)
4
Heidi Klum (2011)
5
Jennifer Lawrence (2011)
6
Courteney Cox (1997)
7
Christina Aguilera (2011)
8
George Clooney, Julianna Margulies, Noah Wyle, Eriq La Salle ve Sherry Stringfield