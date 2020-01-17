Genç fenomen JoJo Siwa'ya 3.5 milyonluk malikane

Çektiği videolarla yıldızı parlayan genç fenomen JoJo Siwa, 3.5 milyon dolarlık lüks bir ev satın aldı. 16 yaşındaki fenomen bu evde ailesiyle birlikte yaşayacak.

Dokuz yaşından bu yana ekranlara çıkan JoJo Siwa, dünyanın en zengin YouTube yıldızlarından biri oldu.

ABD'de dansçı bir anne ve doktor babanın kızı Joelle Joanie Siwa, yaptığı oyuncak ve ürün tanıtımı videoları, katıldığı etkinliklerle para kazanmaya başladı.

Saçına taktığı fiyonk toka imzası haline gelen JoJo Siwa, çıkardığı toka koleksiyonu 35 milyondan fazla sattı. Albüm de çıkaran JoJo Siwa, kısa sürede yaklaşık 11 milyon takipçiye ulaştı.







Günde ortalama 10 bin dolar kazanan genç youtuber'ın serveti 12 milyon doları aştı.

16 yaşındaki Siwa, ailesine 3.5 milyon dolarlık bir malikane aldı. 560 metrekarelik malikanede Siwa anne babası ve ağabeyiyle birlikte yaşamaya devam edecek.





