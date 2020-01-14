Genç model Madalyn Davis selfie uğruna hayatını kaybetti
Kısa süre önce İngiltere/Lincoln'den Avustralya'ya taşınan 21 yaşındaki model Madalyn Davis, selfie çekmek için çıktığı Diamond Bay (Yüksek dağlık alanda seyir noktası) uçurumdan düşerek hayata veda etti.
14.01.2020 - 10:43| Son Güncelleme : 14.01.2020 - 10:54
Madalyn Davis, selfie çekebilmek uğruna Avustralya'da arkadaşlarıyla çıktığı zirve noktada yaşamını yitirdi.
21 yaşındaki genç modelin, Vaucluse bölgesinde arkadaşlarıyla bir partide olduğu belirtildi. Polis daha sonra, saat 6:30'da yedi arkadaşıyla yakındaki Diamond Bay uçurumlarına gittiğini aktardı.
Madalyn'den haber alamayan ekip arama başlattı ve saat 10:30 civarında genç kadının cansız bedenine ulaştı.
Madalyn'in düşmeden önce güneşin doğuşunu izlemek için uçurumun kenarına tırmandığı bildirildi.
Yerel medya, tehlikeli bölgenin Instagram için fotoğraf çekmeye gelen gezginler tarafından popüler olduğunu da kaydetti.
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