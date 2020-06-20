Genç oyuncu Ansel Elgort cinsel tacizle suçlanıyor

ABD’li ünlü aktör Ansel Elgort, 17 yaşındaki bir kıza yönelik cinsel taciz nedeniyle suçlanıyor.

DHA 20.06.2020 - 11:58

Genç oyuncu Ansel Elgort cinsel tacizle suçlanıyor - 1
ABD’li 26 yaşındaki aktör Ansel Elgort, 2014 yılında sosyal medya hesabı üzerinden konuştuğu 17 yaşındaki genç kıza yönelik cinsel tacizle suçlanıyor.
Genç oyuncu Ansel Elgort cinsel tacizle suçlanıyor - 2
Bir genç kız sosyal medyada Gabby kullanıcı ismiyle 17’inci doğum günü öncesinde ünlü aktörün kendisine cinsel içerikli mesajlar attığını iddia etti. 



Genç oyuncu Ansel Elgort cinsel tacizle suçlanıyor - 3
Genç kız, olayın yaşandığı dönemde acı çektiğini vurguladı.
Genç oyuncu Ansel Elgort cinsel tacizle suçlanıyor - 4
Elgort son olarak Steven Spielberg'ün yönettiği, Kristie Macosko ve Krieger Kevin McCollum ile birlikte yapımcılığını üstlendiği, 18 Aralık’ta vizyona girmesi planlanan eski müzikal filmi olan 1961 yapımlı Batı Yakasının Hikâyesi'nin (West Side Story) yeni versiyonunun başrolünde yer aldı.
Genç oyuncu Ansel Elgort cinsel tacizle suçlanıyor - 5
Ünlü aktör aynı zamanda Aynı yıldızın altında (Fault in our stars), Uyumsuz (Divergent), Tam Gaz (Baby Driver) gibi birçok filmde de rol almıştı.

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