Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi

Nadir bir kanser türüyle verdiği iki yıllık mücadeleyi geçen yıl kaybeden yıldız moda tasarımcısı Virgil Abloh'un anısına, Paris Moda Haftası kapsamında defile düzenlendi. Abloh'un kurucusu olduğu Off-White markasının defilesine Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kaia Gerber, Kendall Jenner, Karlie Kloss gibi ünlü modellerin yanı sıra Serena Williams da çıktı.

Haberler - ntv.com.tr 01.03.2022 - 11:23

Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 1

Podyumların geçmiş dönemden ve şimdiki yıldızları, Virgil Abloh’un Paris Haftası defilesinde fırtına estirdi.

Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 2

Ünlü Fransız moda evi Louis Vuitton'un yıldız tasarımcısı olarak öne çıkan ve dünyanın en etkili tasarımcılarından biri olarak gösterilen, Off-White markasının kurucusu ve Louis Vuitton'un erkek giyim direktörü Virgil Abloh, Kasım 2011’de 41 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 3

Abloh’un anısına düzenlenen defilede aralarında Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kaia Gerber, Kendall Jenner, Karlie Kloss, Amber Valletta, Gigi ve Bella Hadid gibi isimlerin bulunduğu ünlü modeller yer aldı.

Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 4

Ünlü tenis şampiyonu Serena Williams da podyumda sürpriz bir şekilde yürüdü.

Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 5

Defilenin ünlü seyircileri arasında, anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Rihanna ile rap şarkıcısı sevgilisi A$AP Rocky de yer aldı.

Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 6

Pharrell Williams, Carla Bruni, Luka Sabbat, Taylor Hill gibi isimler de defileyi ön sıradan takip etti.

Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 7

İşte Virgil Abloh'un anısına düzenlenen defileden yansıyanlar...

Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 8
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 9
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 10
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 11
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 12
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 13
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 14
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 15
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 16
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 17
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 18
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 19
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 20
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 21
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 22
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 23
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 24
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 25
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 26
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 27
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 28
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 29
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 30
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 31
Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi - 32

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER