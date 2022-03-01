Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi

Ünlü Fransız moda evi Louis Vuitton'un yıldız tasarımcısı olarak öne çıkan ve dünyanın en etkili tasarımcılarından biri olarak gösterilen, Off-White markasının kurucusu ve Louis Vuitton'un erkek giyim direktörü Virgil Abloh, Kasım 2011’de 41 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.