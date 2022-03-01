Genç yaşta kansere yenik düşen dahi tasarımcı Virgil Abloh anısına defilede yıldızlar geçidi

Haberler - ntv.com.tr 01.03.2022 - 11:23
Podyumların geçmiş dönemden ve şimdiki yıldızları, Virgil Abloh’un Paris Moda Haftası defilesinde fırtına estirdi.
Ünlü Fransız moda evi Louis Vuitton'un yıldız tasarımcısı olarak öne çıkan ve dünyanın en etkili tasarımcılarından biri olarak gösterilen, Off-White markasının kurucusu ve Louis Vuitton'un erkek giyim direktörü Virgil Abloh, Kasım 2011’de 41 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Abloh’un anısına düzenlenen defilede aralarında Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kaia Gerber, Kendall Jenner, Karlie Kloss, Amber Valletta, Gigi ve Bella Hadid gibi isimlerin bulunduğu ünlü modeller yer aldı.
Ünlü tenis şampiyonu Serena Williams da podyumda sürpriz bir şekilde yürüdü.
Defilenin ünlü seyircileri arasında, anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Rihanna ile rap şarkıcısı sevgilisi A$AP Rocky de yer aldı.
Pharrell Williams, Carla Bruni, Luka Sabbat, Taylor Hill gibi isimler de defileyi ön sıradan takip etti.
İşte Virgil Abloh'un anısına düzenlenen defileden yansıyanlar...