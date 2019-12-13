Genç YouTuber Arif Gökçek arkadaş cinayetini itiraf etti

Tatil için Kahramanmaraş’tan Girne’ye gelen Halil Karakız, 5 aralık sabahı arkadaşı Arif Gökçek ile birlikte Girne Antik Limanı’na gitti. İkili arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışma uzayınca Gökçek, Karakız’ın kafasına taş ile vurdu, daha sonra kendisini denize attı.
Olay sırasında aşırı alkollü olan Gökçe, evine gittikten sonra polisi arayarak, arkadaşının ailesi ile kavga ettiğini öne sürdü. Gökçek, polise, Halil Karakız’ın, "Kendine iyi bak. Sen benim en iyi arkadaşımsın" deyip, kayalara doğru yürüyerek kendini boşluğa bıraktığını anlattı.
Olaydan bir gün sonra Halil Karakız’ın (solda) kayalıklara sıkışmış şekilde cesedine ulaşıldı. Karakız’a yapılan otopside, başına sert bir cisimle vurulduğu belirlendi.
Bunun üzerine Gökçe gözaltına alındı. Polis, gözaltına aldığı Gökçek'i mahkemeye çıkardı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, Gökçek'in cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söyledi.