Gençler arasında kolon kanseri artıyor: Göz ardı edilmemesi gereken 5 uyarı işareti
Kanser kaynaklı ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olan kolon kanseri, giderek daha genç yaştaki kişileri etkiliyor. 1990 doğumlular, 1950 doğumlulara kıyasla iki kat daha fazla risk altında. Bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler, rektal kanama, karın ağrısı, açıklanamayan kilo kaybı ve sürekli yorgunluk, önemli uyarı işaretleridir. Erken teşhis ve farkındalık, tedavi sonuçlarının iyileştirilmesi ve sağ kalım için hayati önem taşıyor.
Kolon kanseri, dünya çapında kanser kaynaklı ölümlerin ikinci önde gelen nedenidir. Bu kanser ağırlıklı olarak yaşlı bireyleri (50 yaş ve üzeri) etkilese de, giderek daha genç bireylerde teşhis ediliyor.