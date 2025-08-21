Gençler arasında kolon kanseri artıyor: Göz ardı edilmemesi gereken 5 uyarı işareti

Kanser kaynaklı ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olan kolon kanseri, giderek daha genç yaştaki kişileri etkiliyor. 1990 doğumlular, 1950 doğumlulara kıyasla iki kat daha fazla risk altında. Bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler, rektal kanama, karın ağrısı, açıklanamayan kilo kaybı ve sürekli yorgunluk, önemli uyarı işaretleridir. Erken teşhis ve farkındalık, tedavi sonuçlarının iyileştirilmesi ve sağ kalım için hayati önem taşıyor.

Kolon kanseri, dünya çapında kanser kaynaklı ölümlerin ikinci önde gelen nedenidir. Bu kanser ağırlıklı olarak yaşlı bireyleri (50 yaş ve üzeri) etkilese de, giderek daha genç bireylerde teşhis ediliyor.

Yakın tarihli bir çalışma, 1950 doğumlulara kıyasla 1990 doğumluların kolon kanseri geliştirme riskinin iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Kötü beslenme, fiziksel aktivite eksikliği, obezite, sigara ve alkol tüketimi gibi yaşam tarzı faktörleri hastalığın erken başlangıcında önemli bir rol oynuyor. Erken teşhis, tedavi sonuçları ve sağ kalım için çok önemli. Bu nedenle hastalık, semptomları ve önlenmesi konusunda farkındalık yaratmak hayati önem taşıyor. İşte kolon kanserinin göz ardı etmemeniz gereken bazı uyarı belirtileri. Bir göz atın.

BAĞIRSAK ALIŞKANLIKLARINDA DEĞİŞİKLİK

Dışkınızda herhangi bir değişiklik fark ederseniz, görmezden gelmeyin. Evet, doğru duydunuz. Dışkınızı nasıl yaptığınız gerçekten önemlidir. Çalışmalar, kolorektal hastaların bağırsak alışkanlıklarındaki değişikliklerden şikayetçi olduğunu sürekli olarak göstermiştir. Kabızlık, ishal, daralma veya dışkılama sıklığı gibi herhangi bir değişiklik göz ardı edilmemelidir. Bu belirtiler birkaç haftadan uzun sürerse, sağlık uzmanınıza danışmalısınız.

DIŞKIDA KANAMA

Rektal kanama, kolon kanserinin belirgin bir belirtisidir. Çalışmalar, rektal kanamanın diğer faktörlerle birlikte kolorektal kanserin habercisi olduğunu göstermiştir.

Tuvalet kağıdında dışkıda kan görürseniz, hemen doktorunuza danışın. Kan, dışkıda koyu veya parlak kırmızı lekeler olarak görünebilir. Hemoroid gibi diğer rahatsızlıklar da rektal kanamaya yol açabilse de, nedenini bulmak önemlidir.


KARIN AĞRISI

Karın bölgenizde ağrı, kolon kanserinin bir diğer önemli belirtisidir. Bilinen bir nedeni olmayan karın ağrısı yaşıyorsanız, doktorunuzla konuşun. 2024 yılında yapılan bir çalışma, kolorektal kanserli genç hastalarda en sık görülen semptomun (%63) karın ağrısı olduğunu ortaya koymuştur. Ağrı, kramp veya şişkinlik gibi hissedilebilir, geçmeyebilir ve çok acı verebilir.


KİLO KAYBI

Kilo kaybı, kolon kanserinin yaygın ve genellikle erken bir belirtisidir. Bilinen bir neden olmadan ani kilo kaybı fark ederseniz, bu göz ardı edilmemelidir. Beslenme düzeninizi veya fitness seviyenizi değiştirmeden bile kilo kaybı endişe verici olmalıdır. Bu belirti fark edilir ve göz ardı edilmemelidir.

YORGUNLUK

Sürekli yorgunluk yaşıyorsanız, bu bir uyarı işaretidir. İyi bir gece uykusundan sonra bile yorgun hissetmek, kolon kanseri olan kişilerde yaygın bir belirtidir. Yorgunluk normal değildir. Enerji eksikliği göz ardı edilmemelidir. Bu belirtiyi ve diğer belirtileri fark ederseniz doktorunuzla konuşun.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

