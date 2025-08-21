Gençler arasında kolon kanseri artıyor: Göz ardı edilmemesi gereken 5 uyarı işareti

BAĞIRSAK ALIŞKANLIKLARINDA DEĞİŞİKLİK

Dışkınızda herhangi bir değişiklik fark ederseniz, görmezden gelmeyin. Evet, doğru duydunuz. Dışkınızı nasıl yaptığınız gerçekten önemlidir. Çalışmalar, kolorektal hastaların bağırsak alışkanlıklarındaki değişikliklerden şikayetçi olduğunu sürekli olarak göstermiştir. Kabızlık, ishal, daralma veya dışkılama sıklığı gibi herhangi bir değişiklik göz ardı edilmemelidir. Bu belirtiler birkaç haftadan uzun sürerse, sağlık uzmanınıza danışmalısınız.



DIŞKIDA KANAMA



Rektal kanama, kolon kanserinin belirgin bir belirtisidir. Çalışmalar, rektal kanamanın diğer faktörlerle birlikte kolorektal kanserin habercisi olduğunu göstermiştir.



Tuvalet kağıdında dışkıda kan görürseniz, hemen doktorunuza danışın. Kan, dışkıda koyu veya parlak kırmızı lekeler olarak görünebilir. Hemoroid gibi diğer rahatsızlıklar da rektal kanamaya yol açabilse de, nedenini bulmak önemlidir.





