Gençler arasında mide kanseri oranları neden arttı? Tüm doktorlar aynı şeyden şüpheleniyor

Helicobacter pylori, bireylerin yaklaşık yüzde 40’ının midesinde bulunan ve genellikle herhangi bir belirtiye yol açmayan bir bakteri türüdür. Bu bakteri; mide ülseri, hazımsızlık, şişkinlik ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Uzun süreli enfeksiyonlar, özellikle yaşlı bireylerde mide kanserine yol açabilir. Çin’de yapılan bazı çalışmalar, bu bakteriye bağlı mide kanseri vakalarında bir azalma yaratmış olsa da; Dr. Bhutada, bu yaklaşımın genç yetişkinlerde de etkili olacağına dair henüz kesin bir bilgi bulunmadığını ifade etti.