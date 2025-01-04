Gençler arasında mide kanseri oranları neden arttı? Tüm doktorlar aynı şeyden şüpheleniyor
Mide dokusundaki anormal hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu oluşan mide kanseri, daha çok mide astarındaki hücrelerde ortaya çıkıp zamanla diğer dokulara da yayılıyor. Mide kanserine neden olan etkenler arasında genetik yatkınlık, sigara, aşırı alkol tüketimi, sağlıksız beslenme, enfeksiyon, mide ülseri ve mide polipleri yer alabiliyor. Uzmanlar, son birkaç yılda gençler arasında mide kanseri vakalarının arttığını ve buna H. pylori adı verilen bir enfeksiyonun neden olduğunu düşünüyor.
Son yıllarda genç yetişkinlerde mide kanserine yakalanma oranlarında dikkat çekici bir artış gözlemleniyor. Bu artışın sebeplerini anlamak amacıyla çeşitli araştırmalar yapan bilim insanları, bu vakaların büyük bir kısmının ileri evrelerde teşhis edilmesini oldukça endişe verici buluyor. Mide kanserinin geç fark edilmesi, hayatta kalma şansını yüzde 4 seviyelerine düşürüyor.