Gençlerde tansiyon neden arttı? Sessiz tehlike büyüyor
Tansiyon denince ilk akla gelen risk grubu ileri yaştaki bireyler olsa da, son yıllarda genç yetişkinler ve hatta ergenler arasında hipertansiyonun ciddi şekilde arttığı gözlemleniyor. Kardiyologlara göre bu sessiz tehlike, gençlerin farkında olmadan sağlığını tehdit ediyor.
Hipertansiyon, sistolik basıncın 130 mm Hg ve üzeri ya da diyastolik basıncın 80 mm Hg ve üzeri olması olarak tanımlanıyor. Uzmanlara göre bu sadece bir rakam değil; kalp, beyin ve böbrek gibi hayati organlar üzerinde geri dönüşü zor hasarlara yol açabilecek bir uyarı sinyali.