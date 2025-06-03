Gençlerde tansiyon neden arttı? Sessiz tehlike büyüyor

Tansiyon denince ilk akla gelen risk grubu ileri yaştaki bireyler olsa da, son yıllarda genç yetişkinler ve hatta ergenler arasında hipertansiyonun ciddi şekilde arttığı gözlemleniyor. Kardiyologlara göre bu sessiz tehlike, gençlerin farkında olmadan sağlığını tehdit ediyor.

Gençlerde tansiyon neden arttı? Sessiz tehlike büyüyor - 1

Hipertansiyon, sistolik basıncın 130 mm Hg ve üzeri ya da diyastolik basıncın 80 mm Hg ve üzeri olması olarak tanımlanıyor. Uzmanlara göre bu sadece bir rakam değil; kalp, beyin ve böbrek gibi hayati organlar üzerinde geri dönüşü zor hasarlara yol açabilecek bir uyarı sinyali.

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Gençlerde tansiyon neden arttı? Sessiz tehlike büyüyor - 2

GENÇLER NEDEN RİSK ALTINDA?

Son on yılda 40 yaş altındaki bireylerde hipertansiyon oranlarında küresel çapta kayda değer bir artış gözlemleniyor. Uzmanlar bu artışı birden fazla faktöre bağlıyor:

  • Kötü beslenme: Fast food, işlenmiş gıdalar ve yüksek sodyum içeriği.
  • Hareketsizlik: Ekran başında geçirilen uzun saatler, düşük fiziksel aktivite.
  • Kronik stres: Akademik ve mesleki baskılar, sosyal medya kaynaklı stres faktörleri.
  • Obezite ve metabolik sendrom: Artan kilo, karın çevresindeki yağlanma ve insülin direnci.
  • Madde kullanımı: Sigara, elektronik sigara, alkol ve uyuşturucu maddeler.
  • Genetik faktörler: Ailede hipertansiyon geçmişi, yaşam tarzı ile birleşince risk artıyor.
  • Sessiz katil: Erken teşhis hayat kurtarır
Gençlerde tansiyon neden arttı? Sessiz tehlike büyüyor - 3

Hipertansiyon genellikle belirti vermeden ilerliyor. Bu nedenle “sessiz katil” olarak adlandırılıyor. Düzenli tansiyon ölçümleri, genç yaşta fark edilmeyen hipertansiyonun önüne geçmek için kritik rol oynuyor. Tedavi edilmediğinde ise kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor.


Gençlerde tansiyon neden arttı? Sessiz tehlike büyüyor - 4

HİPERTANSİYON ÖNLENEBİLİR Mİ?

Uzmanlar, hipertansiyondan korunmak için yaşam tarzında bazı temel değişikliklerin önemine dikkat çekiyor:

  • Sağlıklı beslenme: Taze sebze, meyve, tam tahıllar, az tuzlu ve az yağlı gıdalar tercih edilmeli.
  • Fiziksel aktivite: Haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz.
  • Stres yönetimi: Farkındalık uygulamaları, nefes egzersizleri ve dijital detoks.
  • Madde kullanımından kaçınmak: Sigara ve alkolü bırakmak, bağımlılık yapan maddelerden uzak durmak.
  • Tıbbi takip: Gerekiyorsa ilaç desteğiyle bireyselleştirilmiş tedavi programları uygulanmalı.


Gençlerde tansiyon neden arttı? Sessiz tehlike büyüyor - 5

Uzmanlara göre hipertansiyon artık yalnızca yaşlıların değil, gençlerin de dikkate alması gereken bir halk sağlığı sorunu.

Gençlerde tansiyon neden arttı? Sessiz tehlike büyüyor - 6

Öğrenciler, genç çalışanlar ve ebeveynler bu konuda farkındalık geliştirerek genç yaşta sağlıklı alışkanlıklar edinmeli.

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