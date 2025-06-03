Gençlerde tansiyon neden arttı? Sessiz tehlike büyüyor

Hipertansiyon, sistolik basıncın 130 mm Hg ve üzeri ya da diyastolik basıncın 80 mm Hg ve üzeri olması olarak tanımlanıyor. Uzmanlara göre bu sadece bir rakam değil; kalp, beyin ve böbrek gibi hayati organlar üzerinde geri dönüşü zor hasarlara yol açabilecek bir uyarı sinyali.