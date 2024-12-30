Genetik uzmanı açıkladı: Kötü kolesterolü düşürmenin en basit yolu buymuş, 10 dakika bekletmek yetiyor

Genellikle LDL olarak bilinen kötü kolesterol, zamanla damarları daraltabilir ve sertleştirebilir. Bu durum kalp krizi, inme ve diğe kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini artırabilir. Genetik ve beslenme alanında uzman olan ABD'li profesör Tim Spector, kötü kolesterolü önleyen basit bir alışkanlığı açıkladı.

Genetik uzmanı açıkladı: Kötü kolesterolü düşürmenin en basit yolu buymuş, 10 dakika bekletmek yetiyor - 1

Profesör Tim Spector, doğranmış sebzelerin pişirilmeden önce 10 dakika bekletilmesinin, kalp hastalığı riskini azaltabileceğini söyledi.

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Genetik uzmanı açıkladı: Kötü kolesterolü düşürmenin en basit yolu buymuş, 10 dakika bekletmek yetiyor - 2

İngiltere’nin popüler ZOE diyet uygulamasının kurucu ortağı olan Spector, özellikle soğan ve sarımsağın, pişirmeden önce bir süre bekletilmesinin faydalı olduğunu belirtti. Bu yöntem, kolesterolü düşüren ve kan şekerini dengeleyen bir kimyasalın daha etkili hale gelmesini sağlıyor.

Genetik uzmanı açıkladı: Kötü kolesterolü düşürmenin en basit yolu buymuş, 10 dakika bekletmek yetiyor - 3

Tim Spector, 2025 yılı için diyet tavsiyelerini paylaştığı bir yazısında; soğan, sarımsak, brokoli ve lahana gibi sebzelerin, kan şekeri ve kolesterol seviyelerini iyileştiren sülforafan adlı bir bileşiği içerdiğini vurguladı.

Genetik uzmanı açıkladı: Kötü kolesterolü düşürmenin en basit yolu buymuş, 10 dakika bekletmek yetiyor - 4

Ancak bu sebzeler pişirildiğinde, sülforafanın elde edilmesini sağlayan enzim olan mirosinaz yok oluyor. Sebzeleri pişirmeden önce 5 ila 10 dakika bekletmek, sülforafanın aktif hale gelmesini sağlıyor.

Genetik uzmanı açıkladı: Kötü kolesterolü düşürmenin en basit yolu buymuş, 10 dakika bekletmek yetiyor - 5

Kolesterol, vücudun normal işleyişi için gerekli olsa da fazla miktarda birikmesi kalp krizi, felç ve diğer ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Yüksek kolesterol; sağlıksız beslenme, hareketsizlik, aşırı kilo, sigara ve alkol gibi faktörler nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Ancak genetik faktörler de bu durumu tetikleyebiliyor.

Genetik uzmanı açıkladı: Kötü kolesterolü düşürmenin en basit yolu buymuş, 10 dakika bekletmek yetiyor - 6

Uzman isim, daha önce yaptığı açıklamalarda, obeziteyle bağlantılı olarak gelişen kan şekeri artışlarının tehlikeli olabileceğine dikkat çekmişti. Bu artışlar, insülin direncini etkileyerek metabolik hastalıklara yol açabiliyor.

Genetik uzmanı açıkladı: Kötü kolesterolü düşürmenin en basit yolu buymuş, 10 dakika bekletmek yetiyor - 7

Spector'a göre, domatesleri sızma zeytinyağı ile pişirmek ve fermente yiyeceklerin tüketimini artırmak gibi alışkanlıklar da, kötü kolesterolü ortadan kaldırabiliyor.

ABD'li profesör, sirkenin de kan şekeri seviyelerini dengeleyerek açlık hissini ve atıştırma isteğini azalttığını söyledi.

Genetik uzmanı açıkladı: Kötü kolesterolü düşürmenin en basit yolu buymuş, 10 dakika bekletmek yetiyor - 8

Spector, öğünlere başlamadan önce küçük bir salata yemenin, kan şekeri artışlarını azaltmaya ve uzun süre tok kalmaya yardımcı olabileceğinin de altını çizdi. Karbonhidrat açısından zengin yemeklerden önce salata tüketmek, çeşitli sağlık sorunlarına yakalanma riskini azaltabilir.

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