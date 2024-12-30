Genetik uzmanı açıkladı: Kötü kolesterolü düşürmenin en basit yolu buymuş, 10 dakika bekletmek yetiyor

Kolesterol, vücudun normal işleyişi için gerekli olsa da fazla miktarda birikmesi kalp krizi, felç ve diğer ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Yüksek kolesterol; sağlıksız beslenme, hareketsizlik, aşırı kilo, sigara ve alkol gibi faktörler nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Ancak genetik faktörler de bu durumu tetikleyebiliyor.