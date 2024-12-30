Genetik uzmanı açıkladı: Kötü kolesterolü düşürmenin en basit yolu buymuş, 10 dakika bekletmek yetiyor
Genellikle LDL olarak bilinen kötü kolesterol, zamanla damarları daraltabilir ve sertleştirebilir. Bu durum kalp krizi, inme ve diğe kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini artırabilir. Genetik ve beslenme alanında uzman olan ABD'li profesör Tim Spector, kötü kolesterolü önleyen basit bir alışkanlığı açıkladı.
Profesör Tim Spector, doğranmış sebzelerin pişirilmeden önce 10 dakika bekletilmesinin, kalp hastalığı riskini azaltabileceğini söyledi.