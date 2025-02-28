Geniz akıntısı oruç bozar mı? Diyanet'e göre geniz akıntısı orucu bozar mı?
Geniz akıntısı, burnun salgıladığı mukusun boğaza doğru akmasıyla oluşan doğal bir süreçtir. Dışarıdan bir besin veya sıvı alımı söz konusu olmadığı için orucu bozucu bir etki taşımaz.
GENİZ AKINTISI ORUCU BOZAR MI?Oruç, vücuda dışarıdan gıda girişi gibi durumlarla bozulur. Geniz akıntısı ise kişinin kontrolü dışında gelişir ve besleyici değildir. Bu nedenle Hanefi mezhebi ve genel fıkıh kaynaklarında, geniz akıntısını yutmanın orucu geçersiz kılmadığı belirtilir. Şafii mezhebinde de bu durum, akıntı ağza geldikten sonra bilerek yutulmadığı sürece sorun teşkil etmez. Dolayısıyla geniz akıntısı nedeniyle orucun bozulduğu düşünülmemelidir. Diyanet de bu konuda açıkça orucun devam ettiğini belirtir.
GENİZ AKINTISI ORUCA ZARAR VERİR Mİ?
Geniz akıntısı, orucun geçerliliğini ve sevabını azaltan bir etken olarak değerlendirilmez. Bu salgı, dışarıdan besin ya da sıvı alımını temsil etmediği için oruca bir zarar vermez. İslam fıkhında, oruca zarar vermesi için besleyici ya da açlık giderecek nitelikte bir madde alınması gerekir. Oysa geniz akıntısı vücudun kendisinden gelen bir salgıdır. Bu yüzden oruçlu halde burna gelen mukusun boğaza akması, manevi bakımdan oruca olumsuz bir etkide bulunmaz. Dinî kaynaklar ve Diyanet de geniz akıntısının oruca herhangi bir zarar vermediğini net biçimde bildirir ve oruç aynı şekilde devam eder.
GENİZ AKINTISI ORUCU ZEDELER Mİ?
Oruç, niyet ederek imsak vaktinden iftara dek yeme, içme gibi bilinçli fiilleri terk etmeyi gerektirir. Geniz akıntısı ise kişinin iradesi dışında meydana gelir. Bu durum “orucu zedeleme” kavramıyla ilişkilendirilmez, çünkü zedelenme kavramı, orucun bütünlüğüne dışarıdan müdahale anlamı taşır. Geniz akıntısında böyle bir müdahale bulunmaz. Ayrıca herhangi bir besleyici unsur olmadığı için manevi anlamda da bir eksilme yaşanmaz. Diyanet, geniz akıntısının oruçta bozulmaya ya da sevap kaybına neden olmayacağını açıkça ifade eder. Bu nedenle geniz akıntısı, orucun maneviyatını zedeleyen bir etmen sayılmaz.
GENİZ AKINTISI ORUCU ETKİLER Mİ?
Oruç üzerinde etki oluşturmak, genel olarak orucu bozmaya ya da geçersiz kılmaya yönelik bir durumla ilgilidir. Geniz akıntısı, normal bir fiziksel tepkime olduğundan orucu ne bozar ne de eksiltir. İstemsiz yaşanan bu akıntı, yeme-içme fiili gibi algılanmaz. Dolayısıyla oruca herhangi bir olumsuz etki yapmaz. İlgili ilmihal kaynakları, vücudun kendi salgılarının yutulmasını orucu etkilemeyen durumlar arasında sıralar. Oruç tutan kişi genzine akıntı geldiğinde, bunu çıkarmak isterse dışarı atabilir ya da istemsizce yutabilir; iki halde de oruca zarar yoktur. Bu sebeple endişe edilmesine gerek kalmaz.