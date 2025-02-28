Geniz akıntısı oruç bozar mı? Diyanet'e göre geniz akıntısı orucu bozar mı?

GENİZ AKINTISI ORUCU ZAYIFLATIR MI?

“Orucu zayıflatmak” ifadesi genellikle sevabının azalması veya orucun kısmen kabul edilmemesi anlamında kullanılır. Ancak geniz akıntısı, oruç sevabını düşüren bir unsur değildir. Vücudun doğal olarak ürettiği salgılar yemek-içmek kapsamına girmez. Bu nedenle genizden gelen akıntı oruçlu halde boğaza inse de manevi değeri azaltan bir durum oluşmaz. İslam âlimleri ve Diyanet, bu konuda görüş birliği içindedir. Geniz akıntısının oruç sevabını eksilttiği yönünde bir bilgi yoktur. Bu yüzden oruç zayıflamaz; normal şekilde tutulur ve sevabı korunarak tamamlanır. Vesvese yapmaya gerek yoktur.



GENİZ AKINTISI ORUÇ TUTMAYA ENGEL Mİ?

GENİZ AKINTISI ORUCU BOZAN DURUMLAR ARASINDA MI?

ORUÇLUYKEN GENİZ AKINTISI KAZA GEREKİR Mİ?

Geniz akıntısı kendi başına oruç tutmaya engel olan bir sağlık problemi sayılmaz. Dinimizde, ciddi hastalık veya doktor onayı gibi durumlar dışında oruçtan muafiyet söz konusu değildir. Basit bir nezle, alerji veya burun akıntısı gibi haller oruç tutmaya mani olmaz. Diyanet’in görüşü de geniz akıntısının orucu bozmadığı yönündedir. Bu akıntı kişinin konforunu etkilese de ibadeti geçersiz kılacak bir sonuç doğurmaz. Dolayısıyla “geniz akıntısı var” diye oruçtan vazgeçmek gerekmez. Ağır bir sağlık durumu oluşmadıkça oruç normal biçimde tutulabilir ve ibadet gönül rahatlığıyla sürdürülür.Dinimizde orucu bozan haller, dışarıdan bilinçli gıda alımı, cinsel ilişki veya ilaç kullanımı gibi eylemleri içerir. Geniz akıntısı ise fıkıh kitaplarında “orucu bozan durumlar” listesinde yer almaz. Akıntı, vücudun içindeki doğal bir salgı olduğundan, bu kapsamın dışında tutulur. Yani ne oruç geçersiz olur ne de yeniden kaza gerektirir. Diyanet de “geniz akıntısı orucu bozmaz” diyen fetvalara sahiptir. Dolayısıyla orucu bozan haller arasında geniz akıntısına rastlanmaz. Bu yüzden oruçlu bir kimsenin geniz akıntısı yaşaması, oruç açısından herhangi bir sakınca teşkil etmez.Kaza orucu, oruçlunun bilerek yemek, içmek veya cinsel ilişki gibi fiillerle orucunu bozduğu zaman gündeme gelir. İstemsiz şekilde genze gelen akıntı bu kategoride değildir. Geniz akıntısı yutulsa bile oruç bozulmaz. Dolayısıyla sonradan kaza etme zorunluluğu oluşmaz. Diyanet’in açıklamalarında da “geniz akıntısının bilerek veya farkına varmadan yutulması orucu bozmadığından, kaza orucuna gerek yoktur” şeklinde ifadeler mevcuttur. Vücut tarafından üretilen salgının yiyecek veya içecek gibi kabul edilmemesi sebebiyle böyle bir hüküm verilir. Bu nedenle oruçlu kişi, günün sonunda kaza yapmadan orucunu tamamlar.