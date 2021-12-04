George Clooney: 1 günde kazanacağım 35 milyon dolarlık teklifi reddettim

Öncelikle, "Evet" diyerek, yeteri kadar parası olduğunu dile getiren ünlü oyuncu; ardından "Bir keresinde bir hava yolu şirketinin reklam filminde oynamam karşılığı tek bir gün için 35 milyon dolar teklif edildi. Geldim, evde eşim Amal ile konuştum. Şirket bazı zamanlar şüpheli hamleler yapan bir ülkeye bağlı olduğu için ikimiz de bu paraya çalışmaya değmeyeceğini düşündük ve teklifi reddettim" şeklinde konuştu.