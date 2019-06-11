George Clooney: Ailemize vakit ayırmak için telefonları kapatıyoruz
Dünyaca ünlü yıldız oyuncu George Clooney, "Ailemize vakit ayırmak için telefonları kapatıyoruz. Diğer çiftler de bu şekilde mutlu kalabilir" dedi. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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Oyuncu George Clooney, Amal Clooney ile olan evliliğine dair röportaj verdi. "Ailemize vakit ayırmak için telefonları kapatıyoruz" diyen 58 yaşındaki oyuncu "Ortak kararlar alıyoruz. Diğer çiftler de bu şekilde mutlu kalabilir" ifadelerini kullandı.
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Clooney 7 yıllık evliliğinin biteceği iddialarını verdiği röportajda yalanlayıp, mutlu bir evliliğin sırlarını anlattı.
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2017 yılında ise ikiz bebeklerini kucaklarına alan ünlü oyuncu "İkizlerin zekası kesinlikle annelerine benziyor. Amal'ın çok meşgul olduğu dönemler oluyor" dedi.
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Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Bu yüzden birbirimize ve çocuklarımıza vakit ayırmak için akşam 9'dan sabah 8'e kadar telefonlarımızı kapatıyoruz."
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"Evliliğimizde ortak kararlar alıyoruz. Diğer çiftler de bu şekilde mutluluğu elde edebilir..."