George Clooney eşine Batman ve Robin'i yasakladı: Bana biraz saygı duymasını istiyorum

Haberler 07.10.2021 - 07:19
George Clooney, çoğu kişinin tüm zamanların en kötü süper kahraman filmi olduğunu düşündüğü 1997 yapımı Batman ve Robin filmindeki rolü hakkında konuştu.
Variety ile röportajında Batman rolündeki oyuncuya, daha önce pelerinli savaşçıyı canlandıran Ben Affleck ve Michael Keaton'la birlikte The Flash'teki rolünü tekrar canlandırıp canlandırmayacağı soruldu.
Clooney, "Bana sormadılar. Bir seriyi benim yaptığım gibi yok ettiğinizde, The Flash geldiğinde genellikle başka yöne bakarlar" dedi.