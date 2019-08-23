George Clooney ile Amal Clooney yine ikiz bebek bekliyor

Daha önce ikiz bebek sahibi olan George Clooney ile Amal Clooney çiftinin bir kez daha ikiz bebek beklediği öne sürüldü.
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Evliliklerinde daha ikiz bebekleri bulunan George Clooney ile Amal Clooney, ailelerini genişletmeye karar verdi.
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US Magazine'in haberine göre; tüp bebek tedavisi gören Amal Clooney hamile olduğu ve ikiz bebek beklediği iddia edildi.
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Life Style dergisi de geçen ayki haberinde "George Clooney ve eşi, ailelerini genişletmeye karar verdi" diye yazmıştı.
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58 yaşındaki ünlü oyuncu ile avukat eşi Amal Clooney 2014 yılında dünyaevine girmiş ve 3 yıl sonra ilk bebeklerini kucaklarına almıştı.