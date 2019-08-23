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George Clooney ile Amal Clooney yine ikiz bebek bekliyor

Daha önce ikiz bebek sahibi olan George Clooney ile Amal Clooney çiftinin bir kez daha ikiz bebek beklediği öne sürüldü.

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    Evliliklerinde daha ikiz bebekleri bulunan George Clooney ile Amal Clooney, ailelerini genişletmeye karar verdi.


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    US Magazine'in haberine göre; tüp bebek tedavisi gören Amal Clooney hamile olduğu ve ikiz bebek beklediği iddia edildi.

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    Life Style dergisi de geçen ayki haberinde "George Clooney ve eşi, ailelerini genişletmeye karar verdi" diye yazmıştı.


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    58 yaşındaki ünlü oyuncu ile avukat eşi Amal Clooney 2014 yılında dünyaevine girmiş ve 3 yıl sonra ilk bebeklerini kucaklarına almıştı.
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