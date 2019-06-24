George Clooney ile Barack Obama tekne turunda
ntv.com.tr
İtalya'nın Como bölgesinde evi olan George Clooney, tatile çıkan Barack Obama ve ailesine ev sahipliği yaptı. Clooney ve Obama ikilisi gölde tekne turu yaparken görüntülendi.
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Ünlü George Clooney ile ABD Eski Başkanı Barack Obama, İtalya’daki Como Gölü’nde birlikte zaman geçirdi.
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İkiliye, George Clooney’nin insan hakları avukatı olan eşi Amal Clooney de katıldı.
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George Clooney’nin göl üzerinde, Cernobbio bölgesi yakınında evi bulunuyor. İngiltere’de yaşayan Clooney, ailesiyle birlikte tatil için sık sık İtalya’ya gidiyor.
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4Clooney, ev sahipliği yaptığı Obama ile birlikte gölde tekne turu yaptı.
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Barack Obama ile birlikte eşi Michelle Obama, kızları Malia (20) ve Sasha (18) Avrupa seyahatine çıktı.
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Fransa’nın güneyinde tatil yaparken görüntülenen Obama Ailesi, daha sonra İtalya’ya geçti.
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